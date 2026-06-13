Украина добилась отмены выступления российского музыканта в Будапеште
- 13.06.2026, 21:41
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Его заменит венгерский скрипач.
В Будапеште благодаря усилиям посольства Украины отменили выступление российского скрипача Вадима Репина в рамках открытия концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.
Об сообщает «Европейская правда».
Как отмечается, вместо Репина, выступление которого должно было стать ключевым на открытии сезона, в концерте принял участие венгерский скрипач.
«Театр на острове Маргит (Margitszigeti Színház) – одна из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Расположенный в самом сердце Будапешта на острове Маргит, он каждое лето принимает более 70 культурных мероприятий в рамках летнего фестиваля, представляя оперу, балет, мюзиклы, классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных артистов», – отметили в МИД Украины.
В заявлении также подчеркивается, что «российская культура – культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках».
«Украинская дипломатия и в дальнейшем будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии», – резюмировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.