Российская империя рухнула 1 Виталий Андриевский

13.06.2026, 22:47

Очередь за РФ.

Первая мировая война разрушила старую Европу. Рухнули четыре империи — Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. На политической карте появились новые государства. Миллионы людей прошли через окопы, голод, разруху и психологические травмы. Германия получила не только поражение, но и чувство унижения, из которого впоследствии выросли реваншизм, культ силы и Вторая мировая война.

А какими оказались последствия так называемой Специальной военной операции для России?

Февраль 2022 года запустил цепь событий, которые уже изменили политическую карту XXI века и продолжают менять ее сегодня. Путин может бесконечно повторять, что у Кремля «не было выбора». Но если бы в Москве в феврале 2022 года знали, к каким последствиям приведет это решение, был бы сделан тот же выбор? К лету 2026 года полномасштабная война продолжается уже пятый год. По своей продолжительности она превзошла Первую мировую войну, которая длилась четыре года и три месяца.

За это время Россия заплатила огромную цену.

По различным западным оценкам, совокупные потери российской армии убитыми и тяжело ранеными уже превысили миллион человек. Даже если считать эти оценки завышенными, речь все равно идет о сотнях тысяч погибших и искалеченных людей. Это крупнейшие военные потери России со времен Второй мировой войны.

Но демографический удар не ограничивается потерями на фронте. Тысячи молодых специалистов покинули страну после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сотни тысяч семей оказались затронуты мобилизацией. Страна, которая и без того сталкивалась с демографическим кризисом, получила дополнительный удар по своему человеческому капиталу.

Далее. В 2022 году был разрушен миф о «второй армии мира». Вместо быстрой победы Россия получила затяжную войну на истощение. Линия фронта постепенно перестала быть единственным местом боевых действий. Война пришла в российский тыл. Удары наносятся по военным объектам, аэродромам, складам, предприятиям оборонной промышленности. Высокопоставленные офицеры и генералы все чаще становятся целями далеко от линии фронта.

Впервые за многие десятилетия огромная территория России превратилась не только в стратегическое преимущество, но и в источник новых уязвимостей. Экономические последствия также оказались значительно серьезнее, чем ожидалось. Около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка были заморожены. Россия потеряла значительную часть доступа к западным финансовым рынкам, технологиям и инвестициям. Многие международные компании ушли из страны. Ограничения затронули банковский сектор, авиастроение, микроэлектронику, машиностроение и другие высокотехнологичные отрасли.

Россия сохранила экспорт сырья, но ее переговорные позиции заметно ослабли. Если раньше Москва стремилась влиять на мировые рынки, то сегодня все чаще вынуждена адаптироваться к условиям крупнейших покупателей, прежде всего Китая.

Серьезно изменилось и положение России в сфере безопасности. В 2023 году Финляндия вступила в НАТО, увеличив общую границу России с Альянсом более чем на 1300 километров. Вслед за ней членом НАТО стала Швеция.

Если одной из целей войны было не допустить расширения НАТО, то результат оказался прямо противоположным.

Одновременно начала сокращаться российская зона влияния на постсоветском пространстве. В 2023 году Азербайджан восстановил контроль над Карабахом. Российские миротворцы оказались не способны повлиять на развитие событий и впоследствии покинули регион.

В 2024 году Россия фактически потеряла Сирию как ключевой геополитический актив на Ближнем Востоке. Режим Башара Асада рухнул, а сам Асад оказался в Москве. В 2025 году Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение при посредничестве США. Это стало еще одним сигналом ослабления российского влияния на Кавказе.

В том же году на парламентских выборах в Молдове победили проевропейские силы, а курс страны на интеграцию в Европейский союз был подтвержден вновь.

2026 год принес России новые потрясения. Венесуэльский лидер Николас Мадуро оказался под арестом американских властей. В Иране было ликвидировано руководство страны. Россия вновь оказалась наблюдателем событий, на которые еще недавно претендовала влиять как одна из ведущих мировых держав.

В марте ушло в отставку правительство Виктора Орбана. В июне Армения окончательно подтвердила курс на европейскую интеграцию...

И это, возможно, еще не конец процесса. На горизонте остаются новые потенциальные изменения в Сербии, Черногории, на Кубе и даже в Беларуси. Все больше государств, которые традиционно считались частью российской сферы влияния, начинают искать собственные модели развития и новые внешнеполитические ориентиры.

И самые серьезные последствия могут ждать Россию впереди. История показывает, что затяжные войны редко заканчиваются только военными итогами. Очень часто они запускают внутренние процессы, которые становятся более значимыми, чем события на фронте.

Первая мировая война привела к падению Российской империи. Афганская война стала одним из факторов распада Советского Союза. Сегодня никто не может точно сказать, какие последствия для России будет иметь нынешняя война через пять, десять или пятнадцать лет.

Но уже очевидно: цена этой войны оказалась несопоставимо выше тех целей, которые декларировались в феврале 2022 года. Теперь главный вопрос не в том, когда война закончится, а в том, какой Россия станет после нее.

Виталий Андриевский, unian.net

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