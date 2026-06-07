Пашинян после голосования сделал заявление относительно России1
- 7.06.2026, 15:41
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Армения делает исторический выбор.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах в воскресенье, 7 июня, заявил, что напряженность в отношениях Еревана и Москвы носит искусственный характер.
Об этом Пашинян заявил на брифинге для журналистов, сообщает Armenpress.
«Я не вижу напряженности, это искусственная напряженность. Наши отношения с Россией носят институциональный характер и основаны на взаимном уважении», — заявил он.
Пашинян также указал, что некоторые силы в Армении пытаются создать напряженность в отношениях с РФ, однако эти попытки тщетны.
По словам премьер-министра Армении, «эта напряженность не создается по той простой причине», что у него с российским диктатором Владимиром Путиным «тесные отношения».
Пашинян также заявил, что сделает того, что решит народ Армении.
«Что решит народ, то я и сделаю. Ожидания от выборов — свободное волеизъявление граждан Армении. Уверен, что граждане Армении победят. Демократия всегда работает в пользу регионального и международного сотрудничества и демократия является инструментарием для мира в регионе», — отметил он.
Сегодня в Армении проходят парламентские выборы, по результатам которых власть в стране надеется удержать премьер-министр Никол Пашинян. Он руководит Арменией с 2018 года и все активнее пытается противостоять попыткам России удержать страну в орбите Кремля.