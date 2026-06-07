Пашинян после голосования сделал заявление относительно России 1 7.06.2026, 15:41

3,674

Никол Пашинян

ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Армения делает исторический выбор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах в воскресенье, 7 июня, заявил, что напряженность в отношениях Еревана и Москвы носит искусственный характер.

Об этом Пашинян заявил на брифинге для журналистов, сообщает Armenpress.

«Я не вижу напряженности, это искусственная напряженность. Наши отношения с Россией носят институциональный характер и основаны на взаимном уважении», — заявил он.

Пашинян также указал, что некоторые силы в Армении пытаются создать напряженность в отношениях с РФ, однако эти попытки тщетны.

По словам премьер-министра Армении, «эта напряженность не создается по той простой причине», что у него с российским диктатором Владимиром Путиным «тесные отношения».

Пашинян также заявил, что сделает того, что решит народ Армении.

«Что решит народ, то я и сделаю. Ожидания от выборов — свободное волеизъявление граждан Армении. Уверен, что граждане Армении победят. Демократия всегда работает в пользу регионального и международного сотрудничества и демократия является инструментарием для мира в регионе», — отметил он.

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы, по результатам которых власть в стране надеется удержать премьер-министр Никол Пашинян. Он руководит Арменией с 2018 года и все активнее пытается противостоять попыткам России удержать страну в орбите Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com