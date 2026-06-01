1 июня 2026, понедельник, 15:48
Экс-посол Польши в Беларуси: Лукашенко этого боится

  • 1.06.2026, 13:43
Мариуш Машкевич
Латвии, Литве и Польше нужна единая стратегия по Беларуси.

Польский дипломат, посол в Беларуси (1998–2002), профессор Университета кардинала Стефана Вышиньского Мариуш Машкевич считает, что Лукашенко действительно может предоставить территорию нашей страны для новой агрессии против Украины.

Об этом и не только Мариуш Машкевич рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Я восемь лет работал в Беларуси и очень хорошо знаю Лукашенко. Белорусский диктатор боится Путина. У них не очень хорошие и вовсе не дружеские отношения, хотя они делают вид, что нормально общаются.

Это похоже на ситуацию в СНГ, куда входит и Беларусь. Там правители стран просто ненавидят друг друга и все время ждут очередного удара от Путина. Там нет открытости в отношениях. Я думаю, Лукашенко может оказаться под давлением Путина и сделать какой-то шаг в пользу российской армии, это возможно. Поэтому украинцы правы, что готовятся к такому неожиданному удару с севера.

— Режим Лукашенко был вынужден освободить Анджея Почобута. Как это меняет отношения официальной Польши с Минском? Будет ли Варшава продолжать жесткую линию против диктатора?

— Я сейчас не занимаю никакой должности в государственных структурах, но надеюсь, что никто из высоких польских чиновников или людей, которые занимаются отношениями с Беларусью, не будет воспринимать этот шаг диктатора серьезно, как какой-то переломный и существенный момент. Это просто торги Лукашенко с американцами, которые начались благодаря президенту США Дональду Трампу.

Мы получили возможность принять на какое-то время Анджея Почобута, чтобы он пришел в себя и восстановил здоровье. И это счастье, что Анджей наконец-то согласился на какое-то время покинуть территорию Беларуси. Он будет возвращаться, он это говорит вслух.

Но тут нет никакого серьезного элемента изменения отношений Польши к диктаторскому режиму Лукашенко. Надеюсь, что никто серьезно не воспринимает этот шаг диктатора.

— Режим Лукашенко почти остановил гибридные атаки мигрантами на границе с Польшей, но усилил давление на страны Балтии. Что это означает?

— Как вы помните, в 2021 году, в самом начале миграционного кризиса, режим Лукашенко сначала прощупывал реакцию соседей. Тогда давление мигрантами было направлено прежде всего на Литву и Латвию, а Польша еще не была напрямую затронута.

Я в то время был в Грузии и наблюдал за этим процессом. Лукашенко еще 20 лет назад делал подобные заявления. Для него это как ядерное оружие: «Я вам отправлю мигрантов — вы посмотрите». Это было давнее обещание Лукашенко. Это просто его последняя козырная карта, и он решил ее использовать.

Потом это началось и против Польши. Сейчас ситуация снова меняется. То же самое происходит с метеозондами, которые запускают из Беларуси. Я думаю, что нам не так важна внутренняя практика режима. Важно другое: нужно держаться вместе — трем соседям, Латвии, Литве и Польше, — и придерживаться одной стратегии.

Если Польша закрывает границу для транспорта, особенно торгового, это для Лукашенко очень чувствительно. Для него важна торговля. Я думаю, он боится, что мы снова закроем эти погранпереходы и перекроем возможность экспорта. Давление на Литву и Латвию, возможно, связано с российскими маневрами и планами возможной агрессии. Но сейчас трудно сказать точно: я просто не занимаюсь этим вопросом настолько подробно.

— Разведки многих стран предупреждают, что Путин может готовить нападение на страны Балтии, в том числе с территории Беларуси. Насколько вероятен такой сценарий и как в этом случае будет действовать Польша?

— Хороший вопрос. Я бы тоже задал его тем людям, которые решают такие политические и логистические вопросы в момент кризиса.

Я бы хотел, чтобы на любую агрессию со стороны РФ был мгновенный ответ. Чтобы реакция Польши, как и других стран НАТО, в случае нападения на страны Балтии — на Литву, Латвию или Эстонию — была мгновенной.

К счастью, у нас есть техническая возможность. Я имею в виду авиацию НАТО, которая обороняет небо над Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Надеюсь, эта угроза для россиян очевидна, и они два-три раза подумают, прежде чем сделать такой шаг.

Естественно, у них есть аппетит подразнить НАТО или проверить стойкость Альянса. У РФ есть аппетит на то, чтобы вырезать что-то, связанное с так называемым Сувальским коридором или коридором в сторону Калининграда. У Кремля есть надежда, что, возможно, удастся что-то выиграть, увидев слабость или момент колебания.

Но я думаю, что этого не будет. Страны Балтии — наши союзники по Альянсу — должны каждый день чувствовать, что весь Альянс, вся Европа, практически весь союз стоит за их плечами.

— Вы издаете журнал «Free Belarus Journal». Расскажите о нем: о чем этот проект и почему сегодня важно говорить о Беларуси именно в Польше?

— Да, этот проект называется «Free Belarus Journal». Это такая идея — аккумулировать и собирать экспертные мнения, экспертные и академические статьи, связанные с будущим Беларуси.

Я имею в виду, что экспертам и ученым не обязательно заниматься только текущей политикой. Важно больше думать о том, как построить свою родину в момент, когда это будет возможно. «The day after» — день после Лукашенко. Это конституционные вопросы, вопросы коммуникации, какого-то осмысления, концепции развития страны.

Это академический журнал в рамках Свободного белорусского университета Александра Милинкевича. Я просто решил ему помогать. Я не гражданин Беларуси, но помогаю моим белорусским друзьям организовывать дебаты и стратегическое мышление о своей стране.

Я был бы очень рад, если бы смог своими глазами увидеть перемены в Беларуси, изменение режима и свободную страну, которая является хорошим соседом Польши.

