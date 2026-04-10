В Польшу снова залетели метеозонды из Беларуси

В Польшу снова залетели метеозонды из Беларуси4
- 10.04.2026, 11:44
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Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на страны НАТО.
Минувшей ночью в Польшу могло залететь более десяти метеозондов с контрабандной табачной продукцией, сообщает RMF FM.
По данным СМИ, воздушные шары были замечены в граничащем с Беларусью Подляском и примыкающем к нему с северо-запада Варминьско-Мазурском воеводствах.
Отмечается, что метеозонды, как правило, оснащены GPS-приемниками, чтобы «так называемые курьеры могли определить их местоположение и забрать контрабанду».
«В случае обнаружения подозрительных предметов, в частности, шаров с прикрепленным грузом, не приближайтесь к ним и не трогайте их. Такие объекты могут использоваться для контрабанды и представлять реальную угрозу», — цитирует СМИ младшего инспектора Томаша Крупу из воеводской комендатуры полиции в Белостоке.
По данным RMF FM, пока нет информации о том, все ли метеозонды приземлились, делом занимается полиция.
Согласно информации синоптиков, минувшей ночью в Беларуси дул северный/северо-восточный ветер, что делает вероятным запуск шаров с территории Гродненской области.