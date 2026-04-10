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В Польшу снова залетели метеозонды из Беларуси

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  • 10.04.2026, 11:44
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В Польшу снова залетели метеозонды из Беларуси
Фото: RMF FM

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на страны НАТО.

Минувшей ночью в Польшу могло залететь более десяти метеозондов с контрабандной табачной продукцией, сообщает RMF FM.

По данным СМИ, воздушные шары были замечены в граничащем с Беларусью Подляском и примыкающем к нему с северо-запада Варминьско-Мазурском воеводствах.

Отмечается, что метеозонды, как правило, оснащены GPS-приемниками, чтобы «так называемые курьеры могли определить их местоположение и забрать контрабанду».

«В случае обнаружения подозрительных предметов, в частности, шаров с прикрепленным грузом, не приближайтесь к ним и не трогайте их. Такие объекты могут использоваться для контрабанды и представлять реальную угрозу», — цитирует СМИ младшего инспектора Томаша Крупу из воеводской комендатуры полиции в Белостоке.

По данным RMF FM, пока нет информации о том, все ли метеозонды приземлились, делом занимается полиция.

Согласно информации синоптиков, минувшей ночью в Беларуси дул северный/северо-восточный ветер, что делает вероятным запуск шаров с территории Гродненской области.

Фото: KPP Siemiatycze /Policja
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