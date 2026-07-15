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Немецкий концерн впервые поставил Украине боеприпасы с нового завода

  • 15.07.2026, 3:19
Немецкий концерн впервые поставил Украине боеприпасы с нового завода

Киев получил артиллерийские снаряды.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые поставил Украине артиллерийские снаряды, произведенные на новом заводе в Унтерлюсе. Об этом сообщили на сайте компании.

«Эта первая партия из Унтерлюса в Украину включает в себя небольшое количество снарядов (несколько десятков тысяч единиц), а также метательные заряды с других заводов», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что больше половины боеприпасов уже доставили на Украину. Оставшаяся часть поставки будет отправлена к концу 2026 года, уточнили в компании.

Завод в Унтерлюсе был открыт в августе 2025 года.

В конце июня Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Запрос включал несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов. В компании подчеркнули, что боеприпасы производятся на заводе Rheinmetall Expal Munitions в Испании.

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