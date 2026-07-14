«Ситуация накаляется» 14.07.2026, 16:19

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Военный эксперт указал на проблемы оккупантов на фронте в Украине из-за топливного кризиса в РФ.

Дефицит топлива в РФ, спровоцированный украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), достиг почти все российские регионы и отразился на ситуации на фронте. Кризис замедлил вражескую логистику, ограничил маневры мобильных групп и серьезно усложнил прифронтовое снабжение.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал украинский военный обозреватель Денис Попович.

Кроме того, проблемы с бензином подорвали наступательные возможности российских военных, использующих тактику просачивания.

- Происходит постоянная инфильтрация, попытка просачивания со стороны российских войск. Это фиксируется и на Покровском участке, и на Константиновском направлении, и на Славяно-Краматорском направлении. Тактика противника не меняется уже месяцами. Поэтому для стороннего наблюдателя изменения линии фронта кажутся незначительными, хотя на месте ситуация достаточно динамична и может меняться за короткое время. Но из-за характера ведения боевых действий мы не видим существенных изменений в стратегическом масштабе, — описал ситуацию спикер.

В ответ на успешные украинские атаки по тыловой и военной логистике, армия РФ регулярно наносит массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

- Здесь стратегия не меняются — ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Россия продолжает террор мирного населения для создания невыносимых условий для жизни, чтобы спровоцировать жителей Одессы, в частности, требовать от высшего военно‑ политического руководства заключения мира на условиях Российской Федерации. Эти условия — отступление из Донбасса, нейтральный статус и так далее. Таким образом они действуют: если не получается, значит плохо пытаемся, давайте усилим и будем сильнее бить мирные города, — пояснил Попович тактику России.

Он подчеркнул, что удары Сил обороны Украины по российской логистике сказываются и на деятельности ВС РФ.

- Ежедневность, системность, последовательность и масштабы украинских ударов способны влиять на российскую военную машину. Сведений о том, как они отражаются на армии, меньше, чем информации о воздействии на гражданское население — как на оккупированных территориях, так и внутри России. Очереди и драки на заправках, отключения света в Крыму — все это видно публично… Несмотря на то, что армия в основном потребляет дизель, бензин все равно необходим — для работы мобильных огневых групп, перемещения техники, пикапов, «буханок», а также для операторов БпЛА, которые используют генераторы для зарядки батарей, — отметил военный обозреватель.

Попович акцентировал, что Крым фактически превратился в главную уязвимость России.

«Там множество объектов, запитанных от электростанций, которые нуждаются в энергии. Масштабные проблемы с энергоснабжением наблюдаются на всей территории временно оккупированного Крыма. Это означает, что военные объекты тоже лишаются доступа к электроэнергии. Армия может использовать дизельные и бензиновые генераторы, но при дефиците топлива возникают проблемы с их заправкой. В результате Крым постепенно теряет значение как военный хаб для России и превращается в «чемодан без ручки», — резюмировал спикер.

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