Мэтт Дэймон рассказал о новом этапе в своей жизни
- 14.07.2026, 16:10
Звезда Голливуда уделяет все больше внимания семье.
Актер Мэтт Дэймон признался, что вступил в новый период жизни, где на первом месте оказались семья, осознанный выбор проектов и спокойствие после десятилетий в центре внимания, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Мэтт рассказал о съемках масштабного фильма Кристофера Нолана «Одиссея», где он исполнил роль легендарного героя Одиссея. Для картины Дэймон серьезно изменил физическую форму, снизив вес до 75 кг мышечной массы, а съемки в пяти странах превратились для него почти в настоящее путешествие.
«Это было больше похоже на экспедицию, чем на создание фильма», — рассказал актер.
За пределами кино Дэймон уделяет внимание семье. Вместе с женой он воспитывает четырех дочерей. Актер признается, что особенно ценит последние годы, пока младшие дети еще живут дома.
«У нас есть двое старших детей, которые уже покинули дом, и мы понимаем, как быстро проходят эти последние годы», — говорит Дэймон.
Актер также рассказал, что работа над «Одиссеей» помогла ему справиться с личными страхами, включая клаустрофобию. По его словам, роль героя, который борется с судьбой, заставила его задуматься о собственном отношении к жизни.
«Я стараюсь думать о том, что могу контролировать, а что нет, и принимать то, что изменить невозможно», — отметил Дэймон.
После почти сорока лет в киноиндустрии актер говорит, что впервые ощущает настоящее внутреннее равновесие и хочет выбирать только те проекты, которыми сможет гордиться.