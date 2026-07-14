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Mozilla собирает «Альянс повстанцев» из ИИ, чтобы противостоять гигантам индустрии

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  • 14.07.2026, 16:47
Mozilla собирает «Альянс повстанцев» из ИИ, чтобы противостоять гигантам индустрии
Фото: Thomas Fuller—SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Президент Mozilla сравнил эту инициативу со вселенной «Звездных войн».

Mozilla объявила о новом этапе своей стратегии и намерена стать одним из главных защитников открытого искусственного интеллекта. Организация, стоящая за браузером Firefox, представила первый доклад о состоянии open-source ИИ и призвала технологическое сообщество объединиться против чрезмерной концентрации власти в отрасли, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Mozilla Марк Сурман сравнил эту инициативу с созданием «Альянса повстанцев» из вселенной Star Wars. По его словам, главной угрозой становится модель рынка, при которой несколько корпораций получают контроль над ключевыми ИИ-технологиями.

В опубликованном отчете утверждается, что открытые модели почти догнали закрытые решения крупнейших компаний. Авторы считают, что разрыв между ними сократился до нескольких процентов, хотя признают, что в отдельных направлениях — прежде всего в сложных рассуждениях — коммерческие системы все еще заметно впереди.

Технический директор Mozilla Раффи Крикорян выступил с еще более амбициозным заявлением. «Я не хочу семь AGI, по одному для каждой крупной компании. Я хочу семь миллиардов AGI», — подчеркнул он, говоря о будущем искусственного интеллекта.

В Mozilla убеждены, что борьба за влияние будет идти не только вокруг самих моделей, но и вокруг инфраструктуры, которая делает их удобными для пользователей. Речь идет о системах памяти, управления доступом, интеграциях и специальных программных оболочках, способных значительно расширять возможности ИИ.

При этом критики отмечают, что отчет уделяет мало внимания рискам открытых моделей, включая создание дипфейков и возможное использование ИИ для поиска уязвимостей в программном обеспечении.

В компании, однако, считают, что развитие технологии остановить невозможно. «Империя — это идея централизованных технологий, где победитель получает все», — заявил Сурман. Mozilla намерена стать одним из центров сопротивления такому сценарию и уже намекает на запуск собственных инструментов для работы с ИИ в ближайшие месяцы.

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