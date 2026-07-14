закрыть
14 июля 2026, вторник, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пилоты на Mirage приняли участие в главном военном параде Франции

  • 14.07.2026, 16:41
Украинские пилоты на Mirage приняли участие в главном военном параде Франции

Видеофакт.

В рамках военного парада, приуроченного к Дню взятия Бастилии, во вторник украинские пилоты пролетели на истребителях Mirage в Париже.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

- Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь, – написал Зеленский в соцсети Х.

Он назвал приглашение украинских защитников на мероприятие в Париже знаком уважения и признания силы Украины.

- Спасибо нашим воинам. Спасибо Франции и всем партнерам, которые стоят рядом с Украиной, – отметил Зеленский.

Фото: eurointegration.com.ua

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли