Украинские пилоты на Mirage приняли участие в главном военном параде Франции 14.07.2026, 16:41

Видеофакт.

В рамках военного парада, приуроченного к Дню взятия Бастилии, во вторник украинские пилоты пролетели на истребителях Mirage в Париже.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

- Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь, – написал Зеленский в соцсети Х.

Мрії здійснюються.

Пишаюся нашими воїнами, які сьогодні крокують Єлисейськими Полями. Їхня участь– велика честь та символ нашої спільної боротьби за свободу.

Зі святом, дорога Франціє, дякуємо! Дякую Президенту @EmmanuelMacron, дякую нашим французьким побратимам.

Ми не самі✊🏻🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/Kygg4VYlgd — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) July 14, 2026

Он назвал приглашение украинских защитников на мероприятие в Париже знаком уважения и признания силы Украины.

- Спасибо нашим воинам. Спасибо Франции и всем партнерам, которые стоят рядом с Украиной, – отметил Зеленский.

Фото: eurointegration.com.ua

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