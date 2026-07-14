Украинские пилоты на Mirage приняли участие в главном военном параде Франции
- 14.07.2026, 16:41
Видеофакт.
В рамках военного парада, приуроченного к Дню взятия Бастилии, во вторник украинские пилоты пролетели на истребителях Mirage в Париже.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
- Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь, – написал Зеленский в соцсети Х.
Мрії здійснюються.— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) July 14, 2026
Пишаюся нашими воїнами, які сьогодні крокують Єлисейськими Полями. Їхня участь– велика честь та символ нашої спільної боротьби за свободу.
Зі святом, дорога Франціє, дякуємо! Дякую Президенту @EmmanuelMacron, дякую нашим французьким побратимам.
Ми не самі✊🏻🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/Kygg4VYlgd
Он назвал приглашение украинских защитников на мероприятие в Париже знаком уважения и признания силы Украины.
- Спасибо нашим воинам. Спасибо Франции и всем партнерам, которые стоят рядом с Украиной, – отметил Зеленский.