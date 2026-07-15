В США раскрыли план по снижению зависимости от Ормузского пролива 15.07.2026, 1:04

США задумали перезапустить трубопровод из Ирака в Сирию.

США ведут переговоры о запуске трубопровода, который будет транспортировать нефть из Ирака в Сирию, чтобы обойти Ормузский пролив и снизить влияние Ирана на мировые поставки энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак провел переговоры с должностными лицами обеих стран, а также с Chevron и другими компаниями. Они обсудили возобновление работы давно закрытого трубопровода Киркук-Банияс, ведущего из Ирака на западное побережье Сирии. Рассматриваются несколько вариантов новых маршрутов, однако переговоры сосредоточены на восстановлении именно этого трубопровода Киркук-Банияс. Его работа была остановлена свыше двух десятилетий назад.

Собеседник Bloomberg в Госдепартаменте подтвердил, что власти США поддерживают усилия Ирака и Сирии по улучшению торговых путей путем восстановления трубопровода между двумя странами. и ожидают, что американские компании сыграют роль в его строительстве.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, встретился с иракским премьером Али аз-Заиди в Белом доме. Он анонсировал новые масштабные нефтяные партнерства, о которых будет объявлено на этой или следующей неделе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com