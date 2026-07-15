В США раскрыли план по снижению зависимости от Ормузского пролива
- 15.07.2026, 1:04
США задумали перезапустить трубопровод из Ирака в Сирию.
США ведут переговоры о запуске трубопровода, который будет транспортировать нефть из Ирака в Сирию, чтобы обойти Ормузский пролив и снизить влияние Ирана на мировые поставки энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По сведениям агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак провел переговоры с должностными лицами обеих стран, а также с Chevron и другими компаниями. Они обсудили возобновление работы давно закрытого трубопровода Киркук-Банияс, ведущего из Ирака на западное побережье Сирии. Рассматриваются несколько вариантов новых маршрутов, однако переговоры сосредоточены на восстановлении именно этого трубопровода Киркук-Банияс. Его работа была остановлена свыше двух десятилетий назад.
Собеседник Bloomberg в Госдепартаменте подтвердил, что власти США поддерживают усилия Ирака и Сирии по улучшению торговых путей путем восстановления трубопровода между двумя странами. и ожидают, что американские компании сыграют роль в его строительстве.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, встретился с иракским премьером Али аз-Заиди в Белом доме. Он анонсировал новые масштабные нефтяные партнерства, о которых будет объявлено на этой или следующей неделе.