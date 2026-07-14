Украинские ВМС впервые показали морский дрон Barracuda 4 14.07.2026, 22:38

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Он уже уничтожает врага.

Украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

На видео видно, как дрон-камикадзе Barracuda незаметно приближается к заброшенному судну, которое оккупанты используют как наблюдательный пункт, после чего наносит удар.

После этого в операцию вступает безэкипажный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атакует прибрежную полосу, где, по данным военных, расположены вражеские укрытия.

Следующим этапом становится запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. В считанные минуты они обнаруживают замаскированные позиции противника, которые становятся целями для точных ударов.

В ВМС отметили, что такое взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы противника.

«Смотрите, как работает многоуровневая система поражения «Баракуды», - говорится в сообщении ВМС Украины.

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