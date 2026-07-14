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Макрон наградил Стармера высшей наградой Франции за поддержку Украины

  • 14.07.2026, 22:26
Макрон наградил Стармера высшей наградой Франции за поддержку Украины
ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН
ФОТО: GETTY IMAGES

Французский президент поблагодарил британского политика за лидерство в период войны.

После объявления об отставке с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии Кира Стармера, президент Франции Эммануэль Макрон наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера Орденом Почетного легиона за его вклад в укрепление европейской безопасности после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Награду британский лидер получил накануне своей отставки после потери доверия внутри Лейбористской партии. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был награжден Орденом Почетного легиона — высшей национальной наградой Франции. Президент Эммануэль Макрон вручил награду в Париже, отметив роль британского политика в укреплении безопасности Европы после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Стармер, который должен покинуть свой пост 20 июля после потери поддержки в собственной Лейбористской партии, на протяжении войны в Украине тесно сотрудничал с французским президентом. Одним из ключевых направлений их взаимодействия стало создание «Коалиции решительных» — группы государств, координирующих поддержку Украины.

Вручение награды состоялось в понедельник после участия британского премьера в последнем для него заседании этой коалиции. На следующий день Стармер принял участие в праздновании Дня взятия Бастилии во Франции. В рамках торжеств британские военнослужащие впервые за более чем двадцать лет присоединились к параду вместе со своими французскими коллегами.

«Господин премьер-министр, дорогой Кир, я хотел бы еще раз выразить свою благодарность и благодарность французского народа за годы вашей работы на посту премьера. Но также — за ваше личное лидерство и преданность не только собственной стране, но и безопасности нашей Европы, Украине, двусторонним отношениям и вашей порядочности», — говорится в заявлении Макрона, обнародованном канцелярией Стармера.

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