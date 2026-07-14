Девять стран призвали Еврокомиссию ввести санкции за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси

Девять стран призвали Еврокомиссию ввести санкции за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси1
- 14.07.2026, 23:31
Обращение подготовлено по инициативе Эстонии.
Девять стран, включая Польшу, призывают Европейскую комиссию ввести финансовые санкции в связи с допуском к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Такова реакция на решение Международного олимпийского комитета отменить запрет, введенный после российского вторжения в Украину.
Обращение в Еврокомиссию подготовлено по инициативе Эстонии и подписано, помимо Польши, Данией, Финляндией, Нидерландами, Литвой, Латвией, Румынией и Швецией.
Девять стран потребовали от ЕК прекратить финансирование спортивных организаций, которые разрешат спортсменам из РФ и Беларуси вернуться к международным соревнованиям. По мнению авторов письма, международные федерации, например по фехтованию и водным видам спорта, должны быть исключены из программ Европейского союза, таких как Erasmus+. В письме также содержится призыв отстранить эти организации от участия в дискуссиях и мероприятиях, проводимых в ЕС.
В письме упоминаются украинские спортсмены, пострадавшие в результате российского вторжения, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома или вступили в ряды украинской армии для защиты страны.
«Утверждения о том, что спорт можно отделить от политики, звучат фальшиво в то время, когда тысячи невинных украинцев потеряли жизнь, а спорт по-прежнему используется режимами России и Беларуси», — говорится в письме.
В документе также говорится о «необоснованном и безосновательном нападении России на Украину при поддержке Беларуси», которое вызывает отвращение и является грубым нарушением международного права и основополагающих международных обязательств.
«Уважение прав человека, принципов верховенства права и мирных отношений между народами относится к основным принципам международного спорта и олимпийского движения», — подчеркнули девять стран в своем письме в Европейскую комиссию.
Авторы обращения также заявили, что допуск спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям противоречит ценностям Европейского союза.