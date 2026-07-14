закрыть
15 июля 2026, среда, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Девять стран призвали Еврокомиссию ввести санкции за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси

1
  • 14.07.2026, 23:31
Девять стран призвали Еврокомиссию ввести санкции за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси
Фото: picturealliance

Обращение подготовлено по инициативе Эстонии.

Девять стран, включая Польшу, призывают Европейскую комиссию ввести финансовые санкции в связи с допуском к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Такова реакция на решение Международного олимпийского комитета отменить запрет, введенный после российского вторжения в Украину.

Обращение в Еврокомиссию подготовлено по инициативе Эстонии и подписано, помимо Польши, Данией, Финляндией, Нидерландами, Литвой, Латвией, Румынией и Швецией.

Девять стран потребовали от ЕК прекратить финансирование спортивных организаций, которые разрешат спортсменам из РФ и Беларуси вернуться к международным соревнованиям. По мнению авторов письма, международные федерации, например по фехтованию и водным видам спорта, должны быть исключены из программ Европейского союза, таких как Erasmus+. В письме также содержится призыв отстранить эти организации от участия в дискуссиях и мероприятиях, проводимых в ЕС.

В письме упоминаются украинские спортсмены, пострадавшие в результате российского вторжения, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома или вступили в ряды украинской армии для защиты страны.

«Утверждения о том, что спорт можно отделить от политики, звучат фальшиво в то время, когда тысячи невинных украинцев потеряли жизнь, а спорт по-прежнему используется режимами России и Беларуси», — говорится в письме.

В документе также говорится о «необоснованном и безосновательном нападении России на Украину при поддержке Беларуси», которое вызывает отвращение и является грубым нарушением международного права и основополагающих международных обязательств.

«Уважение прав человека, принципов верховенства права и мирных отношений между народами относится к основным принципам международного спорта и олимпийского движения», — подчеркнули девять стран в своем письме в Европейскую комиссию.

Авторы обращения также заявили, что допуск спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям противоречит ценностям Европейского союза.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли