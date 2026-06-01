Лукашенко уже совсем ни во что не ставят

1.06.2026, 7:48

9,012

Путин не сможет защитить своего союзника.

Полгода назад вместо того, чтобы не злить деда, украинцы стали дела пугать. Причем, чем дальше, тем меньше себя сдерживая. От напоминаний про судьбу Мадуро, до советов присмотреться к перспективам после украинского удара по Москве. Особенно зловеще прозвучали публичные слова Зеленского про непубличные поручения, которые он дал украинской разведке в отношении белорусского руководства. Не зря после этих слов Лукашенко попросился на встречу к Зеленскому.

Но министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украине есть с кем разговаривать. А разговаривать с Лукашенко Украине не о чем. Потому что это для своих телевизоров Лукашенко – гигант геополитической мысли и отец многополярной демократии. А для Украины он — никто. Не считая, конечно, того, что военный преступник, которому еще предстоит ответить за марш на Киев и летевшие из Беларуси ракеты.

Так что запугивания – это кажется уже немножко пройденный этап. Потому что пугали Лукашенко для того же, для чего его раньше старались не злить. Чтобы не иметь второго фронта второй раз за войну. Но если от деда все равно ничего не зависит, то пугать его тоже бесполезно. Зато можно не стесняться в выражениях. Что украинские власти и делают со все большим удовольствием. Потому что перспектива открытия белорусского фронта пугает Лукашенко сейчас гораздо больше, чем она пугает Украину.

Собственно, не похоже, чтобы эта перспектива в принципе пугала украинские власти. Белорусская армия в текущем состоянии для войны в принципе не приспособлена. Чтобы белорусской армии хватило хотя бы на три дня, в стране надо провести мобилизацию. Но если провести в стране мобилизацию и раздать белорусам оружия, то тогда Лукашенко может и на три дня не хватить.

У России лишней армии для белорусского фронта точно нет. У России армии уже и на те фронта, которые есть, не хватает. Российской и белорусской армий может хватить на то, чтобы попытаться терроризировать приграничье мелкими диверсионными группами. Но учитывая укрепления, которые там построили за последние годы, этот террор обойдется себе дороже.

На днях секретарь безопасности Александр Вольфович сказал, что за неделю в Беларусь залетело 116 украинских дронов. Причем, по словам секретаря Вольфовича, некоторые залетали не просто так, а с целью повредить белорусскую приграничную инфраструктуру.

Специалисты Института изучения войны считают, что такими заявлениями готовится почва, чтобы возобновить удары по Украине с территории Беларуси. Потому что Путин считает, что ему нужна эскалация. А это — единственный вид эскалации, который он может себе позволить.

Смерть Кощея

Но если Путин и Лукашенко себе такое позволят, тогда Украина может позволить себе по отношению к белорусским властям вообще все, что угодно.

Командующими Силами беспилотных операций Украины Роберт (Мадяр) Бровди уже предупредил, что на территории Беларуси определены 500 первоочередных целей для украинских ударов. Но не беспилотниками едиными. Если белорусские власти ввяжутся в войну, украинская разведка может многое себе позволить в отношении руководства Беларуси. Причем, находясь в юридически и морально безупречной позиции. По принципу: «А мы же вас предупреждали».

Белорусская стабильность стабильна, пока ее не трогают. На сколько этой стабильности хватит, если кто-то все-таки тронет – вопрос риторический. В смысле не проверишь — не узнаешь. Но, кажется, даже сам Лукашенко не верит, что стабильности ему хватит надолго. И у украинских властей есть прямой смысл это проверить.

Принято говорить, что перемены в Беларуси могут произойти после перемен в России. Всегда считал этот тезис ошибочным. Вот ровно наоборот – перемены в Россию могут прийти из Беларуси.

Лукашенковская Беларусь — самое слабое звено путинской России. А где тонко, там и надо резать. Желательно было бы, конечно, резать, не дожидаясь перитонитов. Но что уж теперь? Надо резать, когда пациент не может сопротивляться.

Потому что, с одной стороны, защитить своего союзника Путин не сможет. Путин ни одного союзника не смог защитить. Нет никаких причин, почему Лукашенко должен стать исключением из этого правила. А с другой стороны, потеря еще и Беларуси запустит такие процессы в России, которые путинскому режиму трудно будет пережить. Особенно, если при этом Москва перестанет быть мирным городом в далеком тылу.

Впрочем, может быть и другое объяснение. Просто Лукашенко уже совсем ни во что не ставят.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

