Без иллюзий Олеся Яхно

1.06.2026, 7:10

Фото: Facebook

Несколько позитивных тенденций.

Война, в том числе как обвал мирового порядка и правил регулирования, заставляет те страны и альянсы, которые наиболее остро ощущают угрозы, искать адекватные ответы на существующие вызовы. Речь идет о Европе, прежде всего.

Если еще совсем недавно мы наблюдали объединение двух составляющих – евроскептицизма и одновременно лояльности к РФ – то новые реалии разъединяют их.

Начиная с 2014 года, Кремль начал активно применять практику гибридности, используя политические реалии и настроения в ряде европейских стран, когда повестка дня и риторика ультраправых становились предметом разъединяющих дезинформационных кампаний и основой для попыток политического подкупа с целью расшатывания западных альянсов изнутри. Особенно когда Кремль научился использовать демократические инструменты на Западе, сокращая при этом любые возможности коммуникации в самой РФ (даже бытовую/сервисную из-за запрета различных интернет-приложений).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину такая параллельность этих двух компонентов стала постепенно распадаться, хотя и не сразу. Ну а поражение Орбана на выборах, по сути, продемонстрировало обратный процесс, когда евроскептицизм начинает открещиваться от пророссийских настроений.

Следовательно, можно прогнозировать возобновление более активного взаимодействия, например, «Вышеградской четверки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), «Веймарского треугольника», «Бухарестской девятки» и других форматов внутри Европы. Также есть надежда, что украинско-венгерские консультации уже с новым руководством в Венгрии будут носить конструктивный характер – при сохранении сложных вопросов, все же, с ориентацией на их решение, без политически предвзятой псевдоаргументации.

Это означает, что новый мировой порядок и возвращение к правилам как важной составляющей мирных реалий будут зависеть не только от стран-гегемонов (США или Китая). Но и от того, как непосредственно каждый регион (в частности, Европа) будет видеть вызовы, способы их решения и перспективы.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

