Украинские дроны разгромили логистические базы оккупантов на Донбассе

Украинские дроны разгромили логистические базы оккупантов на Донбассе1
- 31.05.2026, 22:45
- 1,188
Поражен целый ряд целей.
Украинские военные сообщили о серии ударов по объектам российской армии в Донецкой области. Как заявили в 413-м отдельном полку Сил беспилотных систем «Рейд», целью операции стала логистическая инфраструктура, которую оккупанты использовали для обеспечения своих подразделений на фронте.
По данным подразделения, атаки были нанесены по нескольким объектам в оперативном тылу противника, расположенным в районах важных железнодорожных и автомобильных узлов.
Среди поражённых целей названы склад материально-технического обеспечения 36-й мотострелковой бригады и других подразделений 29-й армии РФ в районе Бугаса и Новосёловки, склад МТО 51-й армии в районе Докучаевска, а также склады и пункт временной дислокации подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ возле населённого пункта Сигнальное.
В подразделении отметили, что часть ударов была нанесена по территориям Донецкой области, которые находятся под российской оккупацией с 2014 года. По словам военных, операция продемонстрировала способность Сил обороны Украины поражать объекты противника далеко за линией фронта.