закрыть
31 мая 2026, воскресенье, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ рассказали, как 1500 дней удерживают Малую Токмачку

2
  • 31.05.2026, 21:30
ВСУ рассказали, как 1500 дней удерживают Малую Токмачку
Фото: esu.com.ua

Оккупантов вычисляют еще на подходах.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии «Мы — Украина» сообщил, что российские войска на протяжении более четырёх лет — 1500 дней — не смогли установить контроль над селом Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области, несмотря на регулярные штурмовые действия и заявления о якобы его захвате.

По его словам, населённый пункт остаётся под контролем украинских сил благодаря эффективной обороне и своевременному выявлению противника на подступах.

«Это кость в горле… российского агрессора», — заявил Волошин, подчеркнув, что украинские подразделения стараются не допускать продвижения противника к селу и срывают его попытки закрепиться.

Согласно данным, на этом участке фронта российские силы также ведут штурмовые действия в районах Чаривного и Белогорья. Обстановка остаётся напряжённой, однако, по словам представителя, украинская оборона удерживает позиции и не позволяет противнику продвинуться вглубь территории.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров