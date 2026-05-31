ВСУ рассказали, как 1500 дней удерживают Малую Токмачку 2 31.05.2026, 21:30

Фото: esu.com.ua

Оккупантов вычисляют еще на подходах.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии «Мы — Украина» сообщил, что российские войска на протяжении более четырёх лет — 1500 дней — не смогли установить контроль над селом Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области, несмотря на регулярные штурмовые действия и заявления о якобы его захвате.

По его словам, населённый пункт остаётся под контролем украинских сил благодаря эффективной обороне и своевременному выявлению противника на подступах.

«Это кость в горле… российского агрессора», — заявил Волошин, подчеркнув, что украинские подразделения стараются не допускать продвижения противника к селу и срывают его попытки закрепиться.

Согласно данным, на этом участке фронта российские силы также ведут штурмовые действия в районах Чаривного и Белогорья. Обстановка остаётся напряжённой, однако, по словам представителя, украинская оборона удерживает позиции и не позволяет противнику продвинуться вглубь территории.

