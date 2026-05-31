Зеленский заявил об окне для переговоров с Россией 2 31.05.2026, 20:49

Владимир Зеленский

Оно продлится до зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, по его оценке, продолжает терять инициативу на поле боя, что открывает окно возможностей для дипломатического урегулирования войны. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам украинского лидера, с декабря 2025 года российские войска начали утрачивать оперативную инициативу. Он отметил, что в январе 2026 года информировал американских партнёров о наличии «окна возможностей» для переговоров, поскольку, по его мнению, российская армия будет нести всё более значительные потери.

Зеленский подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте изменилась: «враг не может за месяц оккупировать больше территории, чем украинские войска освобождают». В связи с этим он считает важным не упустить момент для дипломатического диалога.

При этом президент отметил, что перспективы переговоров зависят от давления — как внутреннего в России, так и внешнего со стороны санкций США и Европейского союза.

«Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь — сесть и поговорить — до начала следующей зимы», — заявил Зеленский.

Он также затронул вопрос возможного формата переговоров с участием Европы. По его словам, в качестве представителей могут выступать страны формата E3 — Великобритания, Франция и Германия, а также североевропейские государства.

