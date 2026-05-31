Партия Пашиняна уверенно лидирует в опросах перед выборами 31.05.2026, 20:07

Никол Пашинян

Фото: Анадолу

Армения выбирает Европу.

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам предстоящих выборов 7 июня может получить уверенное большинство в парламенте.

Как сообщает «Европейская правда», такие данные приводятся в опросе компании Breavis.

Исследование проводилось в период с 5 по 11 мая среди 1551 респондента и отражает электоральные предпочтения перед голосованием. Согласно его результатам, партия «Гражданский договор» под руководством Пашиняна значительно опережает разрозненную оппозицию.

Среди определившихся избирателей за правящую силу готовы проголосовать около 65% респондентов, что даёт ей потенциальную возможность сформировать устойчивое большинство в парламенте.

При этом ни одна из оппозиционных партий, согласно опросу, не набирает более 12% поддержки.

