Партия Пашиняна уверенно лидирует в опросах перед выборами
- 31.05.2026, 20:07
Армения выбирает Европу.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам предстоящих выборов 7 июня может получить уверенное большинство в парламенте.
Как сообщает «Европейская правда», такие данные приводятся в опросе компании Breavis.
Исследование проводилось в период с 5 по 11 мая среди 1551 респондента и отражает электоральные предпочтения перед голосованием. Согласно его результатам, партия «Гражданский договор» под руководством Пашиняна значительно опережает разрозненную оппозицию.
Среди определившихся избирателей за правящую силу готовы проголосовать около 65% респондентов, что даёт ей потенциальную возможность сформировать устойчивое большинство в парламенте.
При этом ни одна из оппозиционных партий, согласно опросу, не набирает более 12% поддержки.