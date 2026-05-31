Основатель Fire Point: Путина может остановить нефтяная блокада 31.05.2026, 19:46

Денис Штилерман

Фото: unian.net

Штилерман поделился рецептом победы.

Основатель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью телеканалу «Прямий» на YouTube заявил, что российская экономика критически зависит от экспорта нефти и газа, и при его потере может быстро столкнуться с серьёзным кризисом. По его словам, теоретически подобное давление могло бы существенно ограничить военные возможности России, однако подобные меры не реализуются из-за опасений эскалации конфликта.

Штилерман отметил, что украинские силы ежедневно проводят значительное количество операций и наносят удары по различным целям, часть из которых не предаётся огласке. Он также подчеркнул, что ход боевых действий постоянно меняется и не отражается полностью в публичной информации.

В частности, Штилерман сказал: «Самое главное — это победа. Как она будет достигнута — это другой вопрос».

По его словам, при определённых условиях возможно серьёзное давление на российский нефтяной экспорт, однако подобные сценарии остаются гипотетическими и зависят от политической воли и международной координации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com