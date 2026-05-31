Основатель Fire Point: Путина может остановить нефтяная блокада
- 31.05.2026, 19:46
Штилерман поделился рецептом победы.
Основатель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью телеканалу «Прямий» на YouTube заявил, что российская экономика критически зависит от экспорта нефти и газа, и при его потере может быстро столкнуться с серьёзным кризисом. По его словам, теоретически подобное давление могло бы существенно ограничить военные возможности России, однако подобные меры не реализуются из-за опасений эскалации конфликта.
Штилерман отметил, что украинские силы ежедневно проводят значительное количество операций и наносят удары по различным целям, часть из которых не предаётся огласке. Он также подчеркнул, что ход боевых действий постоянно меняется и не отражается полностью в публичной информации.
В частности, Штилерман сказал: «Самое главное — это победа. Как она будет достигнута — это другой вопрос».
По его словам, при определённых условиях возможно серьёзное давление на российский нефтяной экспорт, однако подобные сценарии остаются гипотетическими и зависят от политической воли и международной координации.