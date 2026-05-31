Организатора «Бессмертного полка» в Грузии задержали за шпионаж 2 31.05.2026, 19:10

Гулбаат Рцхиладзе

Ему грозит двенадцать лет тюрьмы.

Служба госбезопасности Грузии задержала Гулбаата Рцхиладзе — руководителя неправительственной организации «Институт Евразии» и основателя движения «Бессмертное войско» (местного аналога российского «Бессмертного полка»), пишет The Moscow Times.

Ему предъявлено обвинение в шпионаже, сообщает грузинский «Первый канал». Уголовное дело грозит Рцхиладзе лишением свободы на срок до двенадцати лет. По версии следствия, на протяжении многих лет Рцхиладзе добывал и передавал разведывательную информацию иностранным спецслужбам. Для прикрытия он создавал информационные платформы и организовывал по всей стране массовые мероприятия — предположительно, именно акции «Бессмертного войска». Данные он передавал представителям разведок двух государств (каких именно, в СГБ не уточнили) — лично встречался с ними в Грузии и за рубежом, а также пересылал сведения в электронном виде. Всё это, по утверждению силовиков, делалось ради материальной выгоды и в интересах неназванного иностранного государства.

Рцхиладзе известен как один из главных проводников пророссийской повестки в Грузии. Возглавляемый им «Институт Евразии» недавно создал Совет по мониторингу «русофобии», а сам задержанный оправдывает российскле вторжение в Украину и возлагает вину за начатую Россией войну на Владимира Зеленского. На его имя также были зарегистрированы организации «Бессмертный полк Грузии», «Народное движение за грузино-российский диалог и сотрудничество» и «Кавказское сотрудничество». В 2025 году iFact выяснил, что Рцхиладзе получал финансирование от российского «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом».

Адвокат задержанного Лаша Голубиани заявил, что его подзащитный связывает свой арест именно с пророссийской деятельностью. «Этот человек создал совет, чтобы раскрывать и обнародовать факты русофобии. Я не знаю, в чьи интересы не входит предание этих фактов огласке, но он сам связывает это с арестом», — сказал юрист.

