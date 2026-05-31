31 мая 2026, воскресенье, 20:22
  • 31.05.2026, 18:46
Трамп в последний момент приостановил заключение соглашения с Ираном
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Что пошло не так?

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания в оперативном штабе распорядился пересмотреть условия соглашения с Тегераном, которое ранее уже было согласовано. Об этом 31 мая сообщило издание Axios, ссылаясь на собственные источники в американской администрации.

До этого момента подписание договора считалось практически гарантированным, а сам глава Белого дома демонстрировал готовность одобрить документ. Однако теперь, как утверждают инсайдеры, Трамп настаивает на усилении ключевых для Вашингтона позиций, в первую очередь связанных с иранскими ядерными материалами.

Что именно хочет изменить президент США?

Контроль над ураном: Текущая редакция договора содержит лишь общее обязательство Ирана не создавать ядерное оружие. Вопрос о том, как Тегеран должен поступить с уже накопленными запасами обогащенного урана, переговорщики отложили «на потом». Именно это упущение, по мнению журналистов, и вызвало недовольство Трампа.

Ормузский пролив: Американский лидер также потребовал скорректировать формулировки, касающиеся условий возобновления судоходства через этот стратегически важный пролив.

Сроки и ожидания

По словам высокопоставленного источника в Белом доме, на ответную реакцию иранской стороны уйдет около трех дней.

В администрации подчеркнули, что готовы пойти на эту задержку, чтобы добиться выполнения требований президента. В целом же процесс окончательного утверждения и подписания сделки может затянуться еще на неделю.

