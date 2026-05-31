«На юге россиянам устроили «конкретный инфаркт миокарда» 31.05.2026, 18:30

Намечается перелом?

Удары Сил обороны Украины по логистике российских войск на юге фактически вызвали у оккупантов ситуацию, которую можно охарактеризовать как «инфаркт миокарда». Такую оценку в эфире «Украинского радио» озвучил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук.

По его словам, ситуация на фронте напрямую зависит от состояния вражеской логистики. Эксперт напомнил известный принцип: тактика выигрывает бой, а логистика – войну. И именно на южном направлении российская армия сейчас сталкивается со все большими трудностями с обеспечением.

Лакийчук отметил, что украинские силы системно наносят удары по ключевой транспортной артерии, связывающей оккупированный юг с территорией РФ. Речь идет не только о Керченском мосте, но и о всей логистической системе в целом – автомобильном и железнодорожном сообщении, паромной переправе, а также морских перевозках между Новороссийском, Темрюком, Феодосией и Севастополем.

Последствия этих ударов уже ощутимы даже в гражданском секторе оккупированного Крыма. По словам эксперта, на полуострове возникают проблемы с топливом, и дефицит бензина касается не только военных нужд.

Чтобы компенсировать потери, россияне создали альтернативный маршрут – так называемую «Тавриду-2». Если «Таврида-1» – это трасса от Керчи до Симферополя, то новый логистический коридор проходит через Темрюк, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Оккупанты пытались активно развивать там как железнодорожное, так и автомобильное сообщение.

Впрочем, по словам Лакийчука, украинские силы также взялись за поражение этой артерии. Причем теперь речь идет не только о работе спецслужб или дальнобойных средств поражения.

«Там они (оккупанты – прим.) пытались развивать и железную дорогу, и автомобильные пути. И мало того, что наши стратегические силы, то есть СБУ, ГУР МО, Силы специальных операций, Силы беспилотных систем плотно на них навалились, но поражение этого маршрута переходит уже в разряд линейных задач», – сказал аналитик.

Эксперт обратил внимание на заявления командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого относительно контроля над логистическими маршрутами вблизи Мариуполя. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что и вторая стратегическая артерия россиян фактически находится под ударом.

«…когда Билецкий говорит о том, что корпус берет под контроль логистику, это говорит о том, что вторая артерия тоже перерезана. Фактически, это уже такой конкретный «инфаркт миокарда» на юге. И как результат ударов по логистике, и не только, на южном направлении у нас несколько лучшая ситуация», – считает эксперт.

В результате ситуация для оккупационных войск на юге становится все более сложной. Лакийчук считает, что нынешние проблемы с обеспечением могут быть одним из признаков постепенного перелома на этом направлении.

В то же время на востоке Украины ситуация остается значительно тяжелее. Там у российской армии больше возможностей для маневра и альтернативных маршрутов снабжения, поэтому перерезать логистику очень сложно. Именно поэтому, по словам эксперта, враг продолжает сохранять активность в Донецкой области, где сосредоточено его главное наступательное направление.

«Так уже исторически сложилось, нельзя перерезать одну трассу, и все. Есть возможности обхода, и с этим справиться значительно сложнее. И в том числе из-за этого враг на востоке имеет больше успехов. Ну, и это же направление главного удара. Направление главного удара у них направлено на северо-запад Донецкой области, а вспомогательное – вот на юге, на Запорожском направлении», – пояснил аналитик.

