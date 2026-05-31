Z-блогер заявил о тяжелой ситуации оккупантов в Крыму 3 31.05.2026, 17:07

Украинские беспилотники все чаще посещают полуостров.

В аннексированном Крыму нарастают проблемы, которые могут серьезно ударить по туристическому сезону. Об этом заявил российский блогер Александр Горный, комментируя ситуацию на полуострове.

По его словам, утром он проснулся от серии взрывов и наблюдал в небе беспилотники, истребитель и ракету. На этом фоне блогер скептически отнесся к заявлениям местных оккупационных властей о том, что ситуация с топливом нормализуется в ближайшее время.

Горный считает, что нынешние обстоятельства негативно скажутся на туризме. По его данным, некоторые гостиницы уже сталкиваются с отменой бронирований, а владельцы отелей сообщают о снижении интереса со стороны отдыхающих.

Отдельной проблемой он назвал ситуацию с топливом. Блогер утверждает, что на полуострове ощущается дефицит бензина, а автомобилистам, направляющимся в Крым, посоветовал заранее позаботиться о запасах горючего.

По мнению Горного, риски связаны не только с нехваткой топлива, но и с возможными трудностями в сфере логистики и энергоснабжения. В связи с этим он рекомендовал туристам следить за развитием событий и учитывать текущую обстановку при планировании поездок на полуостров.

