Украина заставила Россию пойти на экстренный шаг в Крыму
- 31.05.2026, 15:22
Такое в последний раз было еще при СССР.
В Крыму и Севастополе ввели талоны на бензин из-за масштабного топливного кризиса. Масштаб абсолютно беспрецедентный, поскольку последний раз такое наблюдалось еще в СССР в 1990 году - 36 лет назад, пишет «Диалог.UA».
Тогда принудительные ограничения на заправку из-за критической нехватки горючего нормой было от 20 до 40 литров в месяц на одну машину по талонам.
Сегодня власти сразу двух оккупированных регионов ограничили продажу топлива после перебоев на АЗС: в Крыму по талонам будут продавать АИ-95, а АИ-92 ограничили 20 литрами в одни руки. В Севастополе карточки ввели на обе марки бензина.
«Глава» оккупационной администрации Крыма Аксенов заявил, что ожидает нормализации ситуации в течение 30 дней. Обозреватели говорят, что этот срок нереальный и неадекватный.
«Глава» Севастополя Михаил Развожаев назвал талоны временной мерой, но признал, что власти пытаются восполнить запасы топлива на заправках.
Для оформления талонов автомобилистам предлагают обращаться в пункты сетей АЗС АТАН и ТЭС с российским паспортом и документами на машину. Перед подачей заявки водителям советуют уточнять, есть ли талоны вообще.
Кризис в Крыму начался после ударов Украины по маршрутам снабжения и ограничений движения по так называемому «сухопутному мосту» на полуостров. Это показывает уязвимость российской логистики: удары по дорогам, НПЗ и складам быстро превращаются в пустые колонки и карточную систему для гражданских.