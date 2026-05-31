Украина заставила Россию пойти на экстренный шаг в Крыму 4 31.05.2026, 15:22

4,726

Такое в последний раз было еще при СССР.

В Крыму и Севастополе ввели талоны на бензин из-за масштабного топливного кризиса. Масштаб абсолютно беспрецедентный, поскольку последний раз такое наблюдалось еще в СССР в 1990 году - 36 лет назад, пишет «Диалог.UA».

Тогда принудительные ограничения на заправку из-за критической нехватки горючего нормой было от 20 до 40 литров в месяц на одну машину по талонам.

Сегодня власти сразу двух оккупированных регионов ограничили продажу топлива после перебоев на АЗС: в Крыму по талонам будут продавать АИ-95, а АИ-92 ограничили 20 литрами в одни руки. В Севастополе карточки ввели на обе марки бензина.

«Глава» оккупационной администрации Крыма Аксенов заявил, что ожидает нормализации ситуации в течение 30 дней. Обозреватели говорят, что этот срок нереальный и неадекватный.

«Глава» Севастополя Михаил Развожаев назвал талоны временной мерой, но признал, что власти пытаются восполнить запасы топлива на заправках.

Для оформления талонов автомобилистам предлагают обращаться в пункты сетей АЗС АТАН и ТЭС с российским паспортом и документами на машину. Перед подачей заявки водителям советуют уточнять, есть ли талоны вообще.

Кризис в Крыму начался после ударов Украины по маршрутам снабжения и ограничений движения по так называемому «сухопутному мосту» на полуостров. Это показывает уязвимость российской логистики: удары по дорогам, НПЗ и складам быстро превращаются в пустые колонки и карточную систему для гражданских.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com