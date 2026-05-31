Битва за битвой Александр Шульга

31.05.2026, 16:03

1,150

Россию вытесняют с Южного Кавказа.

Комфортное самоощущение в качестве регионального гегемона и «арбитра» в вечном конфликте Армении и Азербайджана сменилось фрустрацией и déjà vu с Украиной. Тем большее раздражение в Москве вызывает то, что сейчас военный аргумент (даже при наличии в самой Армении российской базы) не может быть использован — по причине войны против Украины.

Приходится полагаться на ту самую пресловутую «мягкую силу» вместо привычного окрика и напоминаний о военной мощи. Но даже привычные инструменты «мягкой силы» по-российски — торговые ограничение — могут играть лишь вспомогательную, а не основную роль.

Россия включила все возможные угрозы, а некоторые – и воплотила: запрещены к поставкам цветы, минеральная вода, коньяки, вина и овощи-фрукты. Не воплощена пока угроза приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит сближение с ЕС, читай: если выборы выиграет сила Никола Пашиняна.

Нервозность Москвы передается не только этими шагами и уже привычно хамскими заявлениями Марии Захаровой. Основной нарратив, который все сильнее транслирует российская пропаганда всех уровней и на армянскую аудиторию, и на свою собственную: нынешние выборы в Армении — это не просто внутреннее дело страны, а по сути, референдум, с кем она — с Россией или с Европой.

Тут же встык идет еще один нарратив: если армяне подтвердят вотум доверия Николу Пашиняну, это будет означать, что их страна пошла по украинскому пути, а значит, у нее не будет ни экономики, ни безопасности.

Предстоящие выборы в Армении также станут еще одной серьезной проверкой российских подходов к FIMI(манипулирование информацией и иностранное вмешательство) в целом и вмешательству в выборы за рубежом в частности. Эти подходы мы видели неоднократно – в ходе выборов в Грузии и в Молдове, а также, вероятно, в Венгрии. В Грузии они увенчались относительным успехом, а вот в Молдове и президентские, и парламентские выборы желаемого результата не принесли. Хотя, судя по мониторингу нашего института, усилия и ресурсы были вложены очень существенные.

Теперь, очевидно, те же инструменты используются для влияния на выборы в Армении. И в Грузии, и в Молдове, и теперь мы видим такие основные элементы российской стратегии: эксплуатация страха войны и тематики замороженных конфликтов, усиление евроскептических настроений, таргетированные кампании против проевропейского руководства, а также системный подрыв доверия к избирательным процедурам.

Конечно, в каждой стране есть своя специфика. Например, после армяно-азербайджанской войны 2023 года, тема замороженного конфликта больше не актуальна, а скорее налицо манипулирование травмой Карабаха и перекладывание ответственности за поражение на армянское руководство и лично на Никола Пашиняна. В то время как Россия как бы и ни при чем, а то, что не помогла своему военному союзнику — ну так никто к ней за помощью не обращался.

Кроме того, очень важную роль играет фактор Армянской апостольской церкви. Российская пропаганда использует его для продвижения излюбленного нарратива «традиционных ценностей» и дихотомии «духовная Россия против бездуховного Запада». В целом традиционные ценности и понятие семьи очень широко используется Москвой в ее попытках повлиять на выборы — подобные подходы использовались во время парламентских выборов в Грузии и Молдове.

В армянском кейсе, подобно тому, как Россия в целом пытается раскачивать и украинское общество, во время нынешней избирательной кампании широко используется нарратив о «давлении на церковь» и «войне против христианской идентичности», а отдельные уголовные дела или политические конфликты интерпретируются как часть «западной программы» демонтажа духовных основ армянского общества.

Это позволяет интегрировать антиевропейскую и пророссийскую повестку в дискурс «защиты идентичности».

Каналы и акторы влияния на армянское общество, которые использует Москва, в целом стандартные. Основные нарративы согласованно задают российские федеральные каналы в новостях и политических ток-шоу. Именно они транслируют базовые нарративы администрации Путина, а уже на них ориентируются остальные уровни пропаганды. Если в телевизоре делается акцент на «молдавском» или «украинском» сценарии, который Запад руками своего наймита Пашиняна пытается реализовать в Армении, чтобы рассорить дружественные народы, значит то же самое мы увидим на следующий день в российском сегменте телеграма. Всевозможные военкоры, Z-каналы и специализированные ресурсы по Кавказу обеспечивают быстрое тиражирование релевантных сообщений. Будь то саммитом Армения–ЕС, выступление президента Украины Владимира Зеленского в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, нежелание Пашиняна ехать на саммит ЕАЭС, конституционная реформа и т. д. Телеграм выполняет функцию ускоренного распространения и радикализации нарративов.

Важную роль играют армянские медиа и политические площадки, ориентированные на русскоязычную аудиторию. Через них артикулируются позиции местных оппозиционных политиков, представителей церкви и бывших государственных деятелей, часто в координации с российскими экспертными и медийными структурами.

И, наконец, особая роль у армянской диаспоры в России. Организации армянской диаспоры в России обеспечивают дополнительную инфраструктуру влияния через публичные мероприятия, форумы, экспертные дискуссии и заявления о будущем армяно-российских отношений. Эти структуры становятся важным каналом политической мобилизации и распространения пророссийских интерпретаций среди части армянской аудитории.

Особенностью нынешней избирательной кампании стала «нервозность» Кремля и прямой ультиматум, предьявленный представителям армянской диаспоры в России: либо вы всеми силами помогаете повлиять на избрание дружественного Москве парламента, либо ваши возможности зарабатывать здесь будут резко ограничены. Для примера можете посмотреть на проблемы азербайджанской диаспоры.

Несмотря на использование российской стороной в основном стандартных подходов в попытках повлиять на избирательный процесс в Армении, эти выборы станут для нее нестандартными.

Во-первых, они могут закрепить утрату Южного Кавказа и показать плохой пример Центральной Азии.

Во-вторых, сама РФ своей пропагандой и ультиматумами сделала эти выборы референдумом о европейской интеграции Армении.

И в-третьих, Кремль не может позволить себе очередной проигрыш после фиаско в Молдове и Венгрии. Всем очевидно, что Россия прикладывает огромные усилия, дабы не допустить сохранения Никола Пашиняна в кресле премьера или хотя бы не дать ему получить мандат значительного большинства. Поэтому в ход все более идут не только зловещие предсказания экономического и культурного краха Армении, если она выберет проевропейский курс; под вопрос становится само сохранение ее государственности.

Александр Шульга, The Moscow Times

