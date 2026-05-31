Ferrari возвращает механику спустя почти 20 лет 1 31.05.2026, 16:10

Итальянцы готовят суперкар для фанатов настоящего драйва.

Ferrari может впервые почти за два десятилетия вернуть механическую коробку передач в свои серийные автомобили. По данным западных автоизданий, уже этим летом компания представит особую версию суперкара 12Cilindri с классической «механикой», пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Если информация подтвердится, это станет первым флагманским Ferrari с V12 и ручной коробкой передач с 2007 года, а также первой новой дорожной Ferrari с тремя педалями за многие годы.

По слухам, новинка получит название 12Cilindri MM и выйдет ограниченным тиражом — всего несколько сотен экземпляров для самых привилегированных клиентов марки. Массовой моделью автомобиль, скорее всего, не станет.

Под капотом ожидается атмосферный 6,5-литровый V12 мощностью 819 лошадиных сил. В сочетании с механической коробкой такой суперкар уже называют одним из самых эмоциональных проектов Ferrari последних лет — особенно на фоне тотального перехода индустрии на автоматы и электрификацию.

Кроме того, Ferrari, по данным СМИ, работает и над новой технологией «цифровой механики». Речь идет об электронной системе сцепления, которая будет имитировать ощущения от традиционной ручной коробки передач — включая сопротивление педали и характер переключений. В будущем такую систему могут получить даже электрические модели бренда.

Автомобильные эксперты уже называют возможное возвращение механики одним из главных событий десятилетия для поклонников суперкаров. Главный вопрос теперь — останется ли проект эксклюзивным экспериментом для коллекционеров или Ferrari действительно готова вернуть драйверские ощущения в эпоху цифровых технологий.

