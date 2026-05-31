В Волковыске испекли самую большую пиццу в Беларуси 31.05.2026, 16:00

Фотофакт.

В Волковыске установили новый рекорд Беларуси, приготовив самую большую пиццу в стране. Достижение было зафиксировано на фестивале «PROжарка по-Волковысски», где диаметр блюда составил 5 метров 50 сантиметров. Об этом сообщил главный эксперт национального реестра Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко, пишет volkovysknews.by.

Автором гигантской пиццы стал шеф-повар Ариф Шамсиев, а изготовлением занимался Волковысский мясокомбинат. За рекорд предприятию вручили официальный сертификат Книги рекордов Беларуси.

Для приготовления блюда организаторы специально изготовили шестиметровый противень и построили дровяную печь с кирпичной кладкой. По словам Кирилла Шимко, процесс создания рекордной пиццы привлёк внимание практически всего города.

Необычное блюдо получило название «Итальянская пицца по-волковысски».

