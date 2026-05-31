закрыть
31 мая 2026, воскресенье, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Волковыске испекли самую большую пиццу в Беларуси

  • 31.05.2026, 16:00
В Волковыске испекли самую большую пиццу в Беларуси
Фото: Наш Час

Фотофакт.

В Волковыске установили новый рекорд Беларуси, приготовив самую большую пиццу в стране. Достижение было зафиксировано на фестивале «PROжарка по-Волковысски», где диаметр блюда составил 5 метров 50 сантиметров. Об этом сообщил главный эксперт национального реестра Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко, пишет volkovysknews.by.

Автором гигантской пиццы стал шеф-повар Ариф Шамсиев, а изготовлением занимался Волковысский мясокомбинат. За рекорд предприятию вручили официальный сертификат Книги рекордов Беларуси.

Для приготовления блюда организаторы специально изготовили шестиметровый противень и построили дровяную печь с кирпичной кладкой. По словам Кирилла Шимко, процесс создания рекордной пиццы привлёк внимание практически всего города.

Необычное блюдо получило название «Итальянская пицца по-волковысски».

Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Фото: Наш Час
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров