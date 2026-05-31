В Беларуси появились новшества, которые затрагивают рынок недвижимости
- 31.05.2026, 15:14
- 1,596
Что изменилось для желающих купить жилье?
В Беларуси появились изменения, которые затрагивают рынок недвижимости. Одно из них — очередное валютное ограничение: цены на жилье теперь должны быть указаны только в белорусских рублях. Но есть и другие новшества, которые затрагивают рынок недвижимости, пишет «Зеркало».
С 16 мая в Беларуси вступили в силу новые тарифы на риелторские услуги для физлиц. Вместо фиксированной ставки 3% для большинства объектов теперь применяется прогрессивная шкала в процентах от стоимости недвижимости. Эксперты агентства «Твоя столица» поясняют, как это новшество отразится на покупателях недвижимости. К примеру, дача в Молодечненском районе площадью 143 кв. м стоит 82,1 тысячи рублей. Ставка за риелторские услуги составит 5%. Это 4,1 тысячи рублей.
Также чиновники скорректировали предельные тарифы (в базовых величинах) для содействия при сделках с отдельными объектами, такими как дачи, гаражи и земельные участки.