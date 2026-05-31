В Беларуси появились новшества, которые затрагивают рынок недвижимости 31.05.2026, 15:14

1,596

Что изменилось для желающих купить жилье?

В Беларуси появились изменения, которые затрагивают рынок недвижимости. Одно из них — очередное валютное ограничение: цены на жилье теперь должны быть указаны только в белорусских рублях. Но есть и другие новшества, которые затрагивают рынок недвижимости, пишет «Зеркало».

С 16 мая в Беларуси вступили в силу новые тарифы на риелторские услуги для физлиц. Вместо фиксированной ставки 3% для большинства объектов теперь применяется прогрессивная шкала в процентах от стоимости недвижимости. Эксперты агентства «Твоя столица» поясняют, как это новшество отразится на покупателях недвижимости. К примеру, дача в Молодечненском районе площадью 143 кв. м стоит 82,1 тысячи рублей. Ставка за риелторские услуги составит 5%. Это 4,1 тысячи рублей.

Также чиновники скорректировали предельные тарифы (в базовых величинах) для содействия при сделках с отдельными объектами, такими как дачи, гаражи и земельные участки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com