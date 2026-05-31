Евросоюз задумал заморозить потолок цен на российскую нефть 31.05.2026, 14:53

Фото: picture-alliance/NurPhoto/N. Economou

На фоне роста мировых котировок.

Европейский союз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного продолжающимся уже четвертый месяц конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Действующий предельный уровень составляет $44,10 за баррель, и его пересмотр был запланирован на конец лета. Однако, как отмечает агентство, одним из обсуждаемых сценариев является сохранение потолка на текущей отметке. Ранее ЕС внедрил механизм, предусматривающий автоматическую корректировку предельной цены каждые шесть месяцев — на уровне на 15% ниже средней рыночной стоимости российской нефти марки Urals. При действующем потолке европейским компаниям запрещено предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, реализуемой выше установленного порога.

По словам собеседников Bloomberg, из-за войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива нефтяные котировки резко выросли. В этих условиях плановый пересмотр в июле, вероятно, привел бы к повышению потолка как минимум до $65 за баррель, что выше прежнего уровня $60, согласованного странами «Большой семерки» (G7). Источники агентства отмечают, что среди рассматриваемых вариантов — не только заморозка текущего уровня, но и приостановка действия автоматического механизма пересмотра потолка цен до конца года на фоне ситуации на Ближнем Востоке, а также ограничение возможного роста отметкой $60, соответствующей прежнему порогу G7.

Как пишет Bloomberg, этот шаг может стать частью 21-го пакета санкций Евросоюза против России. ЕС рассчитывает представить новые меры в начале июня. На прошлой неделе с ними уже ознакомили послов стран — членов блока.

В числе дополнительных мер обсуждается ужесточение ограничений в отношении банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и криптооператоров в третьих странах, которые, по мнению ЕС, используются Москвой для обхода санкций. Также планируется включить в санкционные списки около 20 новых танкеров так называемого «теневого флота», играющего ключевую роль в экспорте российской нефти. В дальнейшем ограничения могут быть распространены и на суда, перевозящие сжиженный природный газ. Кроме того, рассматриваются меры в отношении судов, оказывающих сервисные услуги таким танкерам.

При этом, по данным Bloomberg, новый пакет санкций вряд ли будет включать полный запрет на морские перевозки: ряд государств-членов продолжает выступать против этой меры из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Основной целью новых ограничений, по словам источников, остается дальнейшее давление на энергетические доходы России и ее финансовый сектор. Для принятия пакета санкций требуется согласие всех стран ЕС, поэтому его параметры еще могут измениться. В частности, морские державы, такие как Греция, традиционно скептически относятся к пересмотру ценовых механизмов, тогда как другие страны уделяют особое внимание защите собственных энергетических и торговых интересов.

Среди дополнительных предложений — введение торговых ограничений на отдельные виды критически важных минералов, металлов и руд, используемых в российской аэрокосмической отрасли и производстве беспилотников, а также на технологии радиоэлектронного подавления. Кроме того, ЕС рассматривает возможность расширения экспортного контроля в отношении примерно двух десятков компаний, включая фирмы из Китая, Индии, Турции и стран Центральной Азии, которые, как утверждается, продолжают поставлять России товары ограниченного назначения, используемые в производстве оружия.

