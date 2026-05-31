Дания готовится мобилизовать 180 тысяч военных 31.05.2026, 14:26

Фото: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/picture alliance

На обязательную срочную службу будут призывать юношей и девушек почти в равных пропорциях.

Власти Дании готовятся к потенциальной мобилизации 180 тыс. военных на случай войны.

Об этом сообщило издание DR со ссылкой на документы об оборонной политике страны. Согласно этим документам, мобилизационный резерв будет сформирован из полностью подготовленных призывников, которые пройдут 11-месячную службу в вооруженных силах Дании.

В ряды вооруженных сил ежегодно будут призывать до 13 тыс. человек, а в мобилизационный ресурс будут включать мужчин и женщин в возрасте до 65 лет.

Для поддержания потенциала вооруженных сил предусматривается проведение 10-дневных учебных сборов для бывших военных в течение 10 лет после завершения ими службы.

Как отметило издание «Милитарный», Дания уже применяла эту модель во время Холодной войны, когда готовилась к вероятному конфликту между НАТО и СССР.

Что предусматривает модель

В 2030 году стране потребуется 6500 призывников ежегодно. Потенциальная база комплектования охватит 64 518 человек в возрасте от 18 лет, среди которых 31 634 женщины и 32 884 мужчины.

К 2033 году количество призывников увеличат до 10 тыс. в год. Расчетная численность 18-летних составит 61 573 человека, из которых 29 956 женщин и 31 617 мужчин. Таким образом, служить пойдет каждый шестой представитель этого поколения, что означает существенное расширение мобилизационной нагрузки на молодежь.

В 2035 году предполагается доведение ежегодного призыва до 13 тыс. человек. При таком сценарии служба охватит почти каждого пятого из 65 483 граждан в возрасте от 18 лет (31 763 женщины и 33 720 мужчин), что в итоге превратит службу в армии в массовый обязательный элемент подготовки граждан к войне.

Таким образом, к 2040 году Дания сформирует 40-тысячную армию, которую при необходимости будет дополнять мобилизационным ресурсом.

С этого года в Дании на обязательную срочную службу начали призывать женщин. В то же время государство продолжает призывать мужчин по системе лотереи, разработанной для компенсации потенциальной нехватки добровольцев.

В целом Дания является одним из самых мощных союзников Украины. Правительство страны уже заложило почти 9,6 млрд датских крон (около 1,28 млрд евро) военной помощи на этот год.

Дания стала первой западной страной, которая начала напрямую финансировать закупку вооружения у украинских производителей для ВСУ.

