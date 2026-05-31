«Это может уже сейчас окончательно остановить Путина» 31.05.2026, 13:53

Экс-секретарь Польши в парламенте НАТО назвал три сценария.

Россия в последнее время не имеет преимуществ на фронте. Украина продолжает наносить удары по российским критическим объектам. Москва же в ответ угрожает массированными атаками на Киев. В то же время мирные переговоры зашли в тупик.

Однако Владимир Путин мог бы остановить войну в Украине, если бы сработали определенные факторы. Об этом «24 Каналу» рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, какая страна может сыграть ключевую роль по влиянию на Кремль.

Какие перспективы сейчас у Кремля?

Кульпа назвал три условия, при которых Владимир Путин может прекратить боевые действия в Украине.

«Во-первых, если бы из Пекина поступило решение о том, что Россия обязана остановить войну против Украины, оно безусловно было бы выполнено. Москва ведет эту войну, ослабляя себя и укрепляя Пекин. Эта война в геополитическом аспекте работает в пользу Китая», – объяснил он.

Во-вторых, Путина может остановить дезинтеграция системы в России. Если произойдет в стране что-то вроде мятежа Евгения Пригожина, который он совершил в 2023 году, тогда, по словам экс-члена парламента НАТО, может выясниться, что никто не захочет защищать Путина и его окружение.

«В-третьих, в России возможно бюрократическое разрушение. Когда, например, в Хабаровске или другом регионе принимают решение не отправлять налоги в центр и вообще отказываются выполнять приказы Кремля. При этом режим Путина не может ничего сделать, чтобы их заставить это исполнить», – отметил Петр Кульпа.

Кроме того, меняется динамика поддержки Путина, потому что в России происходят экономические проблемы – речь идет о 35 – 40% бюджетного дефицита. Это, по его мнению, создает реальный сценарий распада страны.

«Именно поэтому Путин поехал в Пекин – чтобы просить о финансовой поддержке. Он готов продать все что угодно. А Китай ставит на то, что США больше заинтересованы в том, чтобы Россия не развалилась, и будут вкладываться в это. Пекин таким образом пытается сломить Вашингтон, заставляя его поддерживать Москву», – отметил он.

Поэтому, как считает экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО, сегодня для Кремля единственная перспектива – замораживать боевые действия и превращаться в Северную Корею.

