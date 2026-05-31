У мобильных операторов в Беларуси появились изменения 31.05.2026, 13:59

1,200

Одно из них назвали «хорошим знаком».

Мобильные операторы ввели новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, что для них меняется.

Мобильный оператор Life запустил рекламную игру «Это хороший знак!», она продлится до 28 сентября. Главный приз — 50 тысяч рублей. Чтобы стать участником, нужно быть старше 18 лет, подключить SIM-карту с любым тарифным планом (кроме «Конструктор», «Старт» и «Как дома»), оплачивать услуги на 30 дней без пауз и продления на сутки, а также дать согласие на участие в игре и обработку персональных данных. При этом по всем номерам Life не должно быть задолженностей, чтобы принять участие в конкурсе.

Компания А1 объявила о запуске технологии Enhanced Voice Service (EVS). «Это новое поколение голосовой связи, которое делает качество разговоров значительно лучше: голос звучит более естественно, шумы уменьшаются, а собеседника легче понять даже в сложных условиях — на улице, в транспорте или в шумном помещении», — уточняет оператор.

В компании уточняют, что эта технология уже доступна везде, где сеть А1 работает в LTE — четвертое поколение беспроводной связи, которое обеспечивает сверхвысокую скорость передачи данных. «Улучшенное качество звука доступно и абонентам домашнего интернета от А1, — добавили в компании. — Никаких дополнительных настроек большинству абонентов делать не нужно — если устройство поддерживает технологию, EVS включится сам при звонке».

Оператор МТС сообщает, что «продолжает планомерное улучшение качества мобильного интернета для своих абонентов». «Только в минувшем месяце в сеть включено более чем 100 базовых станций LTE инфраструктурного оператора beCloud. Их общее число уже превысило 8 тысяч, охватив 99,72% населения страны», — заявили в компании.

Улучшение покрытия ощутили жители и гости более чем 60 населенных пунктов в 39 районах страны. Среди крупных городов, где проводились работы, значатся Барановичи, Береза, Брест, Волковыск, Гродно, Жабинка, Минск, Новополоцк, Сморгонь и Смолевичи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com