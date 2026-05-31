В Витебской области ищут «диверсантов» 4 31.05.2026, 13:37

Объявлены сборы «территориальных войск» и «народного ополчения».

В рамках учебного сбора территориальных войск Лепельского и Чашникского районов проходят командно-штабные учения, где отрабатывают борьбу с диверсантами, сообщило 31 мая Минобороны. Тренировки проводят «в связи с непростой обстановкой на внешнем контуре».

Учения в рамках учебного сбора территориальных войск Лепельского и Чашникского районов проходят с 31 мая по 2 июня.

«Основное внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с органами внутренних дел и отрядами народного ополчения в ходе обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника», — сообщили в Минобороны.

В тренировках участвуют представители военкоматов, призванные из запаса военнообязанные, милиция, а также добровольцы народного ополчения.

«В связи с непростой обстановкой на сегодняшний день по внешнему контуру слаженность именно данного направления войск, оно должно быть отработано на автомате», — заявил зампредседателя Витебского облисполкома Петр Белусь.

Он отметил, что тренировки проводятся «с приглашением всех районов».

