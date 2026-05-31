Новая изощренная тактика: как Украина рушит российскую логистику 4 31.05.2026, 12:59

В Forbes раскрыли интересные детали.

Кампания Украины против российской логистики становится все более изощренной. Помимо ударов по грузовикам, топливным складам и колоннам снабжения, украинские беспилотники теперь сбрасывают мины вдоль ключевых путей снабжения, вынуждая российские войска противостоять угрозам как с воздуха, так и с дорог.

Вместо простого уничтожения отдельных автомобилей цель все чаще состоит в нарушении потока поставок на фронт, пишет Forbes.

Так, российские источники сообщают о минировании с помощью беспилотников участков сухопутного коридора в Крым, особенно вокруг трассы Мариуполь–Мелитополь, что заставило россиян перекрыть часть шоссе и перенаправить движение большегрузных автомобилей в направлении Крыма. Такие сообщения о минировании примечательны тем, что трасса М-14 между Мариуполем и Мелитополем находится примерно в 100-150 километрах от линии фронта.

«Это значит, что Украине, вероятно, понадобятся беспилотники с неподвижным крылом или другие системы большей дальности для установки мин в этом районе», - пишет Forbes.

При этом мины не обязательно должны полностью уничтожать транспорт. Вышедший из строя грузовик может перекрыть дорогу, создать пробку и оставить застрявшие автомобили уязвимыми для ударов беспилотников.

«Это еще больше усилит давление на российскую логистику и добавит бремя постоянного разминирования этих территорий», – сказал аналитик Рой Гардинер.

Часть более широкой тактики

Эта тактика, по-видимому, является частью более широких усилий Украины по превращению российских маршрутов снабжения в многоуровневые зоны перехвата, пишет Forbes.

Российские водители уже сталкиваются с засадами беспилотников с FPV-экранами, ударными беспилотниками с искусственным интеллектом и атаками на системы ПВО, защищающие ключевые дороги. Если использование беспилотников для установки мин расширится, им также придётся постоянно сталкиваться с риском мин на дороге внизу.

Одним из признаков усиления давления стало сообщение о том, что ССО Украины поразили два российских ЗРК «Тор-М2». Один из них был подбит во время транспортировки трактором по трассе М-14 под оккупированным Бердянском, что свидетельствует о перемещении Россией средств ПВО для защиты уязвимых логистических маршрутов.

При этом российские военные блогеры предупреждают, что даже небольшие мины, разбросанные вдоль ключевых автомагистралей, могут привести к транспортному параличу», поскольку движение придётся неоднократно останавливать для проведения инспекций и операций по разминированию. В отличие от ударов беспилотников-камикадзе, которые нацелены на отдельные транспортные средства, партия мин может временно перекрыть шоссе.

Для российской армии, зависящей от длинных и уязвимых линий снабжения, замедление передвижения может быть столь же ценным, как и уничтожение техники. «Логистика нарушена почти месяц, что влияет на доставку грузов не только в тыл, но и на передовую», – написал российский один из российских военных блогеров.

Россия может в конечном итоге адаптироваться

Гардинер отметил, что российские войска могут ответить, расширив противовоздушную сеть на уязвимые автомагистрали, однако это станет довольно сложной задачей.

При этом удары беспилотников и кампания по установке мин могут еще больше усилить зависимость России от Керченского моста, и Украине даже не нужно полностью перекрывать сухопутный коридор в Крым, отмечает Forbes:

«Если каждый грузовик будет ехать дольше, каждый конвой потребует разрешения, и каждая задержка будет открывать больше целей, дорога может оставаться открытой, но при этом станет гораздо менее полезной».

