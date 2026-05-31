В Молодечно заметили, что с «кирпичиками» их хлебозавода стало происходить что-то необычное 4 31.05.2026, 11:52

2,432

Фото: Kraj.by

На предприятии объяснили «загадочное» явление.

Жители молодечненского микрорайона обратили внимание, что черный хлеб «кирпичик», который продают в у них, «перестал черстветь». Теперь он остается свежим несколько дней. О том, почему так происходит, на хлебозаводе рассказали изданию Kraj.by.

Хлеб, который привлек внимание жителей микрорайона Лесные, пекут на Молодечненском хлебозаводе. Называется он «Боярский», продается нарезанный и в буханках.

Люди заметили, что в последнее время с продуктом что-то произошло. Теперь «кирпичик» дней пять-шесть остается мягким, словно его только испекли. Кто-то почувствовал новый сладковатый привкус. При этом батона такое нововведение не коснулось: он теряет свежесть как обычно.

О том, что же случилось с «Боярским», рассказали на хлебозаводе.

«Мы действительно внесли некоторые изменения в технологию производства, — сообщила маркетолог Наталья Серпилова. — Добавка, которая сейчас используется, безвредна и разрешена на территории Республики Беларусь. Мы придерживаемся принятых в нашей стране стандартов качества».

Теперь местный черный хлеб остается свежим на протяжении всего срока его реализации. Эти сроки у разного хлеба разные — от 36 до 96 часов.

«Мы очень рады, что наши потребители оценили изменения в нашем хлебе и им вкусно. Обязательно приходите в магазины за нашим хлебом», — отметила Серпилова.

