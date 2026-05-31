Завтра в Беларуси вступят в силу несколько важных финансовых изменений 1 31.05.2026, 11:35

Нововведения, о которых нужно знать.

С 1 июня в Беларуси заработает немало новшеств, которые способны отразиться на толщине кошельков белорусов. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

Вырастут тарифы на ЖКУ

С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду — на 7,3%. Со следующего месяца они составят 29,2224 рубля за 1 Гкал. К примеру, для двухкомнатной квартиры в Минске на 50 кв. м с одним зарегистрированным человеком за отопление за 1,0163 Гкал в июне нужно заплатить 29,7 рубля. Это на 2,02 рубля больше, чем сейчас.

С 1 июня также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.

Банковские новшества

С 1 июня у «Беларусбанка» появятся ограничения для количества карточек в одни руки. Также он уточнит список оснований, когда могут приостановить и прекратить операции по «пластику», в том числе заблокировать его. Еще «Беларусбанк» с начала лета уточнит, в каких ситуациях клиента могут освободить от комиссии за обслуживание карточки.

У «Белгазпромбанка» с 1 июня изменятся условия комиссий для денежных отправлений в китайских юанях — внутри Беларуси в другие банки они станут бесплатными, если деньги отправлять с текущего счета, к которому привязана карточка.

«Белагропромбанк» с 1 июня изменит стоимость выпуска и обслуживания карточек, которые включены в пакеты услуг «Лайт», «Медиум», «Премиум». «По данным картам введены условия бесплатности», — уточнили в финучреждении.

Решения Нацбанка, которые влияют на рынок недвижимости

Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на июнь. Эти показатели определяют максимальные процентные ставки по банковским кредитам, в том числе на недвижимость и автомобили.

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. С 1 июня ее снизят с 9,75% до 9,25% годовых.

Новая банкнота

С 1 июня в Беларуси выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Это сделают «в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению».

Сократятся выплаты на погребение

В Беларуси с 1 июня сократится размер пособия на погребение — до 2952,9 рубля. Эта сумма на 22,9 рубля меньше, чем в мае. Выплаты снижаются из-за падения средней зарплаты по стране.

