Тестовый Bugatti сделал невозможные 400 км/ч реальностью

  • 31.05.2026, 10:59
Прототип авто проходил испытания на соляных равнинах в США.

Bugatti раскрыла историю уникального прототипа Chassis 5.1 — ключевого тестового автомобиля, который сыграл решающую роль в создании легендарного Veyron и доказал возможность достижения скорости свыше 400 км/ч, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Разработка Veyron началась после того, как Volkswagen Group приобрела Bugatti в конце 1990-х годов. Целью проекта было создать первый в мире серийный автомобиль с мощностью более 1000 лошадиных сил и максимальной скоростью, ранее считавшейся недостижимой для дорожной машины.

Шасси 5.1 стало одним из первых предсерийных прототипов и использовалось для испытаний устойчивости на сверхвысоких скоростях. В отличие от рекордных заездов, инженеры сначала проверяли долговечность, управляемость и работу 16-цилиндрового двигателя W16 в экстремальных условиях.

Прототип проходил тесты на соляных равнинах Бонневилля, где оценивалась устойчивость на максимальных скоростях. Именно на этом этапе были достигнуты показатели свыше 400 км/ч, что подтвердило жизнеспособность проекта.

Позже Chassis 5.1 стал демонстрационным автомобилем бренда и участвовал в презентациях по всему миру. Он фактически заложил основу серийного Bugatti Veyron, который изменил представление о возможностях дорожных автомобилей и открыл эпоху гиперкаров.

