Белорусам снова показали, где в стране настоящая «стабильность»: не в цехе, не в школе и не в больнице, а в госуправлении. В Минске средняя зарплата чиновников почти дошла до 5 тысяч рублей, а отдельные управленцы могут получать и в два раза больше. Служение народу, как выясняется, неплохо оплачивается самим народом, пишет издание «Белорусы и рынок».

Чиновник уже не бедный служащий с папкой

В Беларуси снова выросли зарплаты в госуправлении. И это тот случай, когда сухая статистика звучит почти как рекламный буклет Академии управления: поступайте, учитесь, выдержите иерархию – и через несколько лет будете смотреть на среднюю зарплату по региону с сочувствием. Или вообще не будете смотреть на тех, кому и ролью, и отношением отведено только покорно работать.

Важно не обманываться словом «средняя». Это не значит, что каждый специалист райисполкома или министерства получает почти 5 тысяч рублей.

Средняя зарплата – хитрая штука: сверху ее тянут руководители, начальники управлений, департаментов и другие чиновники, которые стыдятся называть зарплату, запускаю обе руки из общего котла, куда собираются деньги всего народа. Так взять простые люди не могут. .

Сама картина уже показательна. Госуправление перестало быть сферой «скромной государственной службы». Если такие времена вообще были, то теперь они где-то рядом с легендами о дешевой коммуналке и честной очереди без звонка сверху.

Любопытный пример в 9356 рублей

Пример с вакансией начальника управления в Национальном банке, где зарплата 9356 рублей дает понимание, что высшие чиновники в системе явно не бедствуют. Начальник управления – это не председатель Нацбанка, не зампред и не фигура из телевизора, которую показывают под флагами и гербами. Это управленческая должность внутри системы.

Для сравнения: средняя начисленная зарплата в Минске в апреле составила 3889,4 рубля. То есть такая вакансия может быть примерно в 2,4 раза выше средней зарплаты по столице.

И вот тут начинается самое интересное. Когда власть говорит о скромности, служении, ответственности и «народности» госаппарата, статистика вежливо кладет на стол калькулятор. Потому что служение служением, 10 тысяч рублей в месяц сами себя не начислят.

В регионах разрыв еще заметнее

Минск лидирует по абсолютной сумме: почти 5 тысяч рублей в госуправлении. Но если смотреть не только на сумму, а на разрыв с обычными зарплатами по территории, картина становится еще более выразительной.

В Брестской области средняя зарплата в госуправлении – 3761 рубль. Средняя начисленная зарплата по области – около 2610 рублей. Разница – примерно в 1,44 раза.

В Гродненской области госуправление дает около 3755 рублей при средней по региону около 2650 рублей. Это примерно в 1,42 раза выше.

В Витебской области – 3727 рублей против примерно 2519 рублей по региону. Почти в 1,48 раза выше.

В Могилевской области – 3701 рубль против примерно 2472 рублей. Разрыв почти в полтора раза.

В Гомельской области – 3688 рублей против примерно 2600 рублей. Тоже больше чем на 40%.

То есть в регионах чиновничья зарплата выглядит особенно весомо. Для Минска 4948 рублей – это хороший доход, но столица все-таки живет в своей отдельной экономической вселенной. А вот для районов и областей зарплата в госуправлении становится уже не просто «стабильной работой», а прямым попаданием в верхнюю часть местной зарплатной пирамиды.

Рост быстрее инфляции

По данным за апрель, реальные зарплаты госуправленцев – то есть уже с учетом инфляции – выросли год к году во всех регионах:

в Минске: + 17,7%. ;

Гродненская область +15,7%;

Витебская – +15,2%;

Гомельская – +14,4%;

Минская и Могилевская области – +13,9%;

В Брестской области рост был самым скромным + плюс 12,1%.

Если смотреть не на реальные зарплаты, а просто на количество рублей в начислениях, то в Минске рост составил около 24,1%. Почти четверть за год. Где-то в этот момент учитель, медсестра или рабочий с завода может нервно улыбнуться и вспомнить, что тоже, вообще-то, работает на страну.

Что это говорит о системе

Сама по себе высокая зарплата чиновника – не преступление. Хорошее управление действительно должно оплачиваться нормально. Государству нужны компетентные люди, которые умеют работать с документами, бюджетами, проектами, нормативными актами и последствиями собственных решений. В идеальном мире за качество управления платят, потому что плохое управление обходится обществу дороже.

Но Беларусь, как обычно, живет не в идеальном мире, а в мире, где гражданину часто объясняют, что надо потерпеть, понять, подождать, войти в положение и не задавать лишних вопросов. И на этом фоне быстрый рост зарплат в госуправлении выглядит уже не просто экономической статистикой, а политическим сигналом.

Система платит тем, кто ее обслуживает. Не обязательно роскошно всем подряд, но заметно выше среднего уровня по территориям. Это способ удерживать аппарат, снижать кадровую утечку, поддерживать лояльность и показывать молодым: хотите стабильности – идите не в бизнес, не в независимые профессии, не туда, где надо рисковать, а в вертикаль.

Академия управления как прагматичный выбор

Фраза о том, что молодежи стоит выбирать Академию управления, звучит как шутка, но шутка неприятно рациональная. Если подросток или его родители смотрят на рынок труда прагматично, то госуправление действительно выглядит привлекательно: стабильная занятость, понятная карьерная лестница, социальный статус, доступ к информации, связи и зарплата выше средней по региону.

Так что если ваш ребенок выбирает профессию, циничный рынок уже дал подсказку. Хочешь стабильности и зарплату выше средней по региону – учись управлять. Хочешь просто работать – ну, тут государство традиционно желает вам терпения, оптимизма и веры в очередной отчет о росте доходов.

Хотя с экранов телевизора и трибун местной власти звучат призывы, чтобы учиться родители направляли выпускников на рабочие специальности. Это ж понятно – управленческие должности – это лакомый кусок для детей чиновников и «силовиков». И конкуренция там неслабая.

Раздел людей на касты уже произошел. Государство, а аппарат чиновников и сборчик налогов, и распорядитель, и работодатель. Причем этот «работодатель» своих не обижает и платит лучше местной экономики. После этого удивляться устойчивости бюрократии как-то наивно. Деньги, статус и страх потерять место работают лучше многих лозунгов.

Средняя зарплата не показывает всей правды

Есть еще один важный момент. Все эти суммы – начисленные зарплаты. То есть не обязательно то, что человек получает «чистыми» на руки после удержаний. Кроме того, средняя зарплата не показывает распределение внутри системы.

Одни могут получать куда меньше, другие – заметно больше. Без медианы и разбивки по должностям мы видим только общую температуру по административной больнице.

Но даже такая общая температура говорит многое. Госуправление в Беларуси – это уже не просто сфера власти. Это отдельный рынок труда с зарплатной премией. Причем премией не за производство товаров, не за экспорт, а за управление, контроль, придумывание новых наказаний и штрафов.

Вопрос не в том, должны ли управленцы получать достойно. Должны. Вопрос в другом: почему в стране, где людям постоянно рассказывают о дисциплине, экономии и необходимости «работать эффективнее», именно управленческий аппарат так уверенно отрывается от средней зарплаты по регионам?

Ответ неприятный, но простой. В авторитарной системе аппарат – это не просто работники. Это несущая конструкция. А несущие конструкции стараются не оставлять без смазки.

