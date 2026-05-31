Страна-соседка Британии стала «лазейкой» для российских шпионов 31.05.2026, 9:43

4,332

Британские чиновники уже предупредили ее власти.

Ирландия стала «лазейкой» для российских шпионов в Великобританию из-за своей либеральной визовой политики. Британские чиновники уже предупредили страну об этой проблеме.

Как пишет The Telegraph, бывший министр по делам детей в ирландском правительстве и нынешний член Европейского парламента от Дублина Барри Эндрюс сообщил, что британские чиновники предупреждали его о количестве виз, выданных Ирландией россиянам.

С момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину Ирландия выдала 14 000 виз россиянам – процент одобрения составляет 90 процентов.

«Ирландия не обладает развитыми разведывательными службами по сравнению с Великобританией. Великобритания опасается, что Ирландия – это лазейка, поскольку люди приезжают в Ирландию, а у нас нет таких возможностей для слежки, как у Великобритании», - отметил он.

При этом он отметил, что существует довольно много свидетельств противоправной деятельности России в Ирландии.

Ирландия – одно из двух государств-членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону, которая имеет собственную визовую процедуру. Она является членом Единой зоны передвижения вместе с Соединенным Королевством, Нормандскими островами и островом Мэн.

В июле Ирландия получит председательство в ЕС, что «ставит ее под удар», добавил Эндрюс.

«Ирландия под прицелом, и я думаю, что сейчас самое время провести тщательный анализ процесса выдачи виз россиянам и белорусам», – сказал он.

Он призвал сотрудников иммиграционной службы проверять профили в социальных сетях и проводить собеседования с заявителями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com