Путин застрял в историческом тупике 6 Телеграм-канал «Сито Сократа»

31.05.2026, 8:59

Россияне оказалась в ловушке ожидания.

Показная «стабильность», бравурные отчеты и сводки Министерства обороны РФ скрывают трещины доверия к власти в российском общественном мнении. Как показывают свежие данные социологических служб, включая прокремлевский ВЦИОМ, путинская власть столкнулась с системной проблемой: рейтинги доверия к государственным институтам демонстрируют устойчивое падение – почти на 2 п.п. каждую неделю, если взять за базу доверие к вождю. Граждане России бесконечно устали от изоляции, экономических потрясений и блокировок интернета. Общество замерло в ожидании позитивных перемен, но репрессивный аппарат диктатуры по своей природе не способен их предоставить.

Осознавая, что проседание рейтингов зашло слишком далеко, Кремль включил режим экстренного политтехнологического маневрирования. За короткое время Владимир Путин уже второй раз, а именно на саммите ЕАЭС, публично заявляет о скором завершении конфликта с Украиной. Тезис о том, дескать «конфликт близится к завершению», стал главным целевым нарративом государственной пропаганды. Он искусственно насаждается сверху, поскольку идеально попадает в болевую точку и соответствует реальным социологическим ожиданиям россиян, жаждущих возвращения к стабильности.

Однако здесь кроется циничный обман. Во-первых, Путин намеренно избегает называть конкретные сроки, прикрываясь стандартной формулировкой: «в условиях боевых действий это невозможно». Во-вторых, вместо реального мира Кремль пытается продать населению затяжную иллюзию скорой победы, чтобы выиграть время и удержать падающий рейтинг.

По данным западных разведывательных источников, российское военное командование дало Путину очередное «сакральное» обещание: полностью взять под контроль регион Донбасса к осени текущего года. Ради достижения указанной медийной цели, способной временно реанимировать авторитет вождя, Москва готова пойти ва-банк.

Военные эксперты сходятся во мнении, что вместо деэскалации Россия готовит масштабный комбинационный сценарий, призванный парализовать как Украину, так и ее союзников.

Замыслы российского генштаба включают целую группу элементов.

Снова в ходу энергетический террор – вероятны новые массированные удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Далее идет растягивание резервов с целью оттянуть ключевые военные резервы ВСУ посредством открытия северного фронта со стороны Беларуси.

Одновременно идет работа над «гибридными поджогами», как-то запуск контролируемых локальных конфликтов в районе Приднестровья и у границ стран Балтии для отвлечения внимания НАТО.

Данная стратегия доказывает: путинский режим застрял в историческом тупике. Он не может предложить обществу ничего, кроме перманентной войны, но вынужден имитировать миролюбие, чтобы сдержать внутреннее недовольство.

Эскалация и апогей конфликта станут основными характеристиками военно-политической ситуации 2026 года. Пытаясь спасти свои рейтинги иллюзией скорого финала, Кремль лишь сильнее затягивает петлю на шее собственной экономики и армии, приближая неизбежный системный кризис внутри самой России.

