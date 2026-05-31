Дроны атаковали НПЗ в Саратове и нефтебазу возле Таганрога

Дроны атаковали НПЗ в Саратове и нефтебазу возле Таганрога4
- 31.05.2026, 8:50
Бушуют пожары.
В ночь на 31 мая ударные беспилотники атаковали два промышленных объекта: в российском Саратове и неподалеку от Таганрога.
Видео массовых пожаров, обнародовал мониторинговый телеграмм-канал «Exilenova+».
«Матвеев Курган/Таганрог, Ростовская область, вероятно СОУ ударниками влупили по нефтебазе», — говорится в подписи к одному из видеороликов.
Впоследствии мониторы также отметили взрывы в Саратове и удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.
«Саратов, сегодня Саратовский НПЗ снова подвергся успешной атаке. Удар, вероятно, пришелся на установку изомеризации», — пояснили мониторы.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Саратову и Матвееву Кургану.