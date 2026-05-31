31 мая 2026, воскресенье, 9:16
Дроны атаковали НПЗ в Саратове и нефтебазу возле Таганрога

4
  • 31.05.2026, 8:50
  • 1,018
Фото: t.me/supernova_plus

Бушуют пожары.

В ночь на 31 мая ударные беспилотники атаковали два промышленных объекта: в российском Саратове и неподалеку от Таганрога.

Видео массовых пожаров, обнародовал мониторинговый телеграмм-канал «Exilenova+».

«Матвеев Курган/Таганрог, Ростовская область, вероятно СОУ ударниками влупили по нефтебазе», — говорится в подписи к одному из видеороликов.

Впоследствии мониторы также отметили взрывы в Саратове и удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.

«Саратов, сегодня Саратовский НПЗ снова подвергся успешной атаке. Удар, вероятно, пришелся на установку изомеризации», — пояснили мониторы.

t.me/supernova_plus
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Саратову и Матвееву Кургану.

Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров