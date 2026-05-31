31 мая 2026, воскресенье, 9:16
Дроны поразили один из старейших НПЗ России

  • 31.05.2026, 9:12
Фото: t.me/exilenova_plus

Завод имеет огромное стратегическое значение.

Ночью 31 мая в российском Саратове атаковали нефтеперерабатывающий завод. После ударов беспилотников на предприятии вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об ударе

Около 3:15 ночи в Саратове прогремели взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. По данным OSINT-аналитиков, удар предположительно пришелся на установку изомеризации.

Что это за объект

Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 5,8 млн тонн нефти в год - примерно 2,2% от общероссийского объема. Основная продукция: дизельное топливо, бензин, мазут и авиакеросин.

Завод имеет стратегическое значение: его географическое расположение позволяет поставлять топливо в южные и центральные регионы РФ, а также непосредственно обеспечивать потребности российской армии - бронетехники и логистического транспорта. Предприятие также связано со снабжением авиабаз, в частности стратегической авиабазы в Энгельсе.

Ключевой узел завода - установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Ее повреждение фактически останавливает производственный цикл всего предприятия.

Саратовский НПЗ давно находится под прицелом. В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове.

