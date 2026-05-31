Дроны поразили один из старейших НПЗ России
- 31.05.2026, 9:12
Завод имеет огромное стратегическое значение.
Ночью 31 мая в российском Саратове атаковали нефтеперерабатывающий завод. После ударов беспилотников на предприятии вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на OSINT-каналы.
Что известно об ударе
Около 3:15 ночи в Саратове прогремели взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. По данным OSINT-аналитиков, удар предположительно пришелся на установку изомеризации.
Что это за объект
Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 5,8 млн тонн нефти в год - примерно 2,2% от общероссийского объема. Основная продукция: дизельное топливо, бензин, мазут и авиакеросин.
Завод имеет стратегическое значение: его географическое расположение позволяет поставлять топливо в южные и центральные регионы РФ, а также непосредственно обеспечивать потребности российской армии - бронетехники и логистического транспорта. Предприятие также связано со снабжением авиабаз, в частности стратегической авиабазы в Энгельсе.
Ключевой узел завода - установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Ее повреждение фактически останавливает производственный цикл всего предприятия.
Саратовский НПЗ давно находится под прицелом. В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове.