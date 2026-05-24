Кремль начал срочно удалять видео с Путиным 6 24.05.2026, 14:47

9,166

То самое, где глава РФ не смог трижды прокричать «ура».

Правитель России Владимир Путин не смог прокричать «ура». Видео сразу разлетелось по сети, а пропагандистские медиа начали оперативно удалять запись, передает «24 канал».

Оккупанты в ночь на 24 мая массированно атаковали Украину. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки отреагировал на неудачный возглас Путина и отметил, что несмотря на это, российский диктатор продолжает уничтожать города и гражданскую инфраструктуру.

«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может, шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома», - отметил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com