24 мая 2026, воскресенье, 16:09
Кремль начал срочно удалять видео с Путиным

  24.05.2026, 14:47
То самое, где глава РФ не смог трижды прокричать «ура».

Правитель России Владимир Путин не смог прокричать «ура». Видео сразу разлетелось по сети, а пропагандистские медиа начали оперативно удалять запись, передает «24 канал».

Оккупанты в ночь на 24 мая массированно атаковали Украину. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки отреагировал на неудачный возглас Путина и отметил, что несмотря на это, российский диктатор продолжает уничтожать города и гражданскую инфраструктуру.

«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может, шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома», - отметил президент Украины.

