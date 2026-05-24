Кремль начал срочно удалять видео с Путиным

Кремль начал срочно удалять видео с Путиным6
- 24.05.2026, 14:47
- 9,166
То самое, где глава РФ не смог трижды прокричать «ура».
Правитель России Владимир Путин не смог прокричать «ура». Видео сразу разлетелось по сети, а пропагандистские медиа начали оперативно удалять запись, передает «24 канал».
Оккупанты в ночь на 24 мая массированно атаковали Украину. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки отреагировал на неудачный возглас Путина и отметил, что несмотря на это, российский диктатор продолжает уничтожать города и гражданскую инфраструктуру.
«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может, шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома», - отметил президент Украины.