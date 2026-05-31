Где Путин прячет «Орешник» в Беларуси? 31.05.2026, 8:08

Названо точное место.

Белорусские активисты выяснили, что российские оккупанты разместили свой новейший ракетный комплекс «Орешник» на заброшенной авиабазе в Могилевской области. Этот объект расположен всего в четырех километрах от границы с РФ.

Об этом сообщает «Милитарный».

По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси» элементы этого ракетного комплекса среднего радиуса действия базируются на территории аэродрома Кричев-6. Официально этот объект обозначен как логистический центр.

Активисты сообщают, что большой военный эшелон прибыл в район авиабазы в период с 20 по 29 декабря. Станцией назначения была Кричев I Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Поезд отправили со станции Капустин Яр Приволжской железной дороги РФ. Именно там расположен известный ракетный полигон.

Выбор станции не является случайным. Кричев I - это ближайший железнодорожный пункт к базе. Отправителем эшелона указана в/ч 15644 - это 4-й Государственный центральный межвидовой полигон РФ.

Получателем груза было Управление военных сообщений Вооруженных сил Беларуси, которое и организовывало логистику.

Сколько техники Путин перебросил в Беларусь

Активисты насчитали десятки вагонов, которые перевозили не только технику, но и боеприпасы.

Вот что входило в состав эшелона:

54 вагона-платформы с военной техникой;

6 крытых вагонов со снаряжением;

1 крытый вагон со взрывчатыми материалами и патронами;

пассажирские вагоны с личным составом.

Груз оформили по коду других грузов, не указанных в алфавите. Это обычная практика для сокрытия секретных перевозок.

По состоянию на май 2026 года техника остается на месте. Ни одной обратной отправки не зафиксировали. Военный контингент продолжает находиться на объекте Кричев-6.

Что говорит разведка США

Американцы тоже считают, что именно на этом аэродроме скрывается «Орешник». По их данным, комплексом управляют исключительно россияне. Белорусских военных к «Орешнику» не подпускают. Сами белорусы только обеспечивают охрану периметра и логистику.

Что еще известно об «Орешнике»

Эта ракета далеко на «свежая». Эксперты выяснили, что ракета была собрана в 2017 году из компонентов, изготовленных в 2016 году или еще раньше. Кроме того, борткомпьютер содержит элементы производства исключительно РФ и Беларуси.

К исследованию фрагментов секретной российской разработки уже присоединились западные союзники, в частности обломки «Орешника» передали для изучения разведке США.

А по информации OSINT-исследователей, второй российский «Орешник» вышел из строя и упал на позиции самих оккупантов в Донецкой области. Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что каждая четвертая ракета этого типа терпит крушение во время пуска.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com