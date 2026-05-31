Туск призвал всерьез воспринимать угрозы Медведева НАТО
- 31.05.2026, 1:16
Глава правительства Польши сделал заявление после инцидента с дроном в Румынии.
Польский премьер-министр Дональд Туск призвал всерьез относиться к новым дроновым инцидентам и угрозам Европе со стороны бывшего президента России, ныне заместителя главы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева. Об этом политик написал в соцсети X.
«Польша, страны Балтии, теперь Румыния. Все больше и больше российских провокаций. Вчера [29 мая] бывший президент Медведев заявил, что спокойный сон граждан Европейского Союза закончился. Всем в НАТО наконец следует начать серьезно относиться к этим фактам и словам», – заявил Туск.
Накануне Медведев, комментируя попадание российского дрона в многоэтажку в Румынии, заявил, что это «пока цветочки», и что страны ЕС, в которых размещены производства БпЛА для украинских защитников «не смогут спать спокойно».