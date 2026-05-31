31 мая 2026, воскресенье, 0:10
Туск призвал всерьез воспринимать угрозы Медведева НАТО

  • 31.05.2026, 1:16
Фото: Bloomberg

Глава правительства Польши сделал заявление после инцидента с дроном в Румынии.

Польский премьер-министр Дональд Туск призвал всерьез относиться к новым дроновым инцидентам и угрозам Европе со стороны бывшего президента России, ныне заместителя главы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева. Об этом политик написал в соцсети X.

«Польша, страны Балтии, теперь Румыния. Все больше и больше российских провокаций. Вчера [29 мая] бывший президент Медведев заявил, что спокойный сон граждан Европейского Союза закончился. Всем в НАТО наконец следует начать серьезно относиться к этим фактам и словам», – заявил Туск.

Накануне Медведев, комментируя попадание российского дрона в многоэтажку в Румынии, заявил, что это «пока цветочки», и что страны ЕС, в которых размещены производства БпЛА для украинских защитников «не смогут спать спокойно».

