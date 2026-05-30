30 мая 2026, суббота, 22:58
Катар отказался разблокировать Ирану $12 млрд активов

  • 30.05.2026, 21:27
Доха готова разморозить лишь $6 млрд в виде кредита, на которые Тегеран покупал бы катарские товары.

Власти Катара отказались разморозить по требованию Ирана $12 млрд активов. Об этом сообщает канал Iran International со ссылкой на источники.

«Несмотря на твердое требование Тегерана немедленно и без условий разблокировать $12 млрд вместе с обнародованием меморандума о намерениях с США, катарские власти отклонили призыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Катара готовы разморозить лишь $6 млрд в виде кредита, на которые Тегеран покупал бы катарские товары.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого портал Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

