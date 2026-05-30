На каких работников в Беларуси самый высокий спрос? 1 30.05.2026, 22:02

1,278

В стране не хватает водителей.

Самая востребованная профессия в Беларуси сейчас — водитель. В общереспубликанском банке вакансий для таких специалистов есть несколько тысяч предложений. Об этом первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко рассказала газете «Рэспубліка».

Всего в базе сейчас есть более 135 тысяч свободных рабочих мест. При этом около 70% вакансий — для представителей рабочих специальностей.

По словам представительницы Минтруда, в республиканской базе вакансий насчитывается 7,3 тыс. предложений, но к моменту выхода этой новости их было уже более 9 тыс.

После водителей наниматели чаще всего ищут электромонтеров и продавцов. Для первых в базе есть почти 4,5 тыс. предложений, для вторых — более 3,3 тыс.

Также в пятерку самых востребованных специалистов вошли трактористы и врачи. Сохраняется спрос и на инженеров с бухгалтерами. Кроме того, наниматели ищут ветеринарных врачей и мастеров.

— Как никогда ранее, нынешний рынок труда ориентирован на соискателя. У людей есть выбор, и они стали более взыскательными. Это хорошо видно на примере профессии продавцов, для которых сейчас открыто около трех тысяч вакансий. Те из них, по которым наниматели предлагают минимальную зарплату, остаются незаполненными, потому что у соискателей есть варианты с более выгодными условиями, — заявила Татьяна Астрейко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com