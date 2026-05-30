30 мая 2026, суббота, 22:58
Глава Пентагона: США многому научились от Украины в сфере беспилотников

  • 30.05.2026, 22:27
Вашингтон активно использует опыт ВСУ.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США активно используют опыт Украины в применении беспилотников на поле боя.

Об этом он сказал в субботу, 30 мая, во время общения с журналистами на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре, сообщает «Европейская правда».

Министр обороны отметил, что Вашингтон изучает украинские методы и работает над развитием собственных мощностей в сфере беспилотных технологий.

«Бюджет президента [Дональда] Трампа на 2027 год предусматривает 56 миллиардов долларов инвестиций в обеспечение превосходства в сфере беспилотников и дальнейшее изучение опыта Украины на поле боя. Дело не в наличии самых современных систем, а в способности масштабировать их, быстро масштабировать, приспосабливаясь неделя за неделей — именно так быстро адаптируется технология беспилотников», — отметил Хегсет.

Он подчеркнул, что беспилотные технологии остаются «абсолютным приоритетом» для США, и что опыт Украины показал, как эффективно применять эти системы на практике.

13 мая он заявлял, что Пентагон направил американских военных в Украину для изучения опыта применения беспилотников в реальных боевых условиях.

